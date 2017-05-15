 Kolasinac imzayı attı – Fotomaç – 15 Mayıs 2017
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    15 Mayıs 2017, Pazartesi
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    imzayı attı

    Kolasinac imzayı attı

    Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Sead 'ın yolu Premier League ile kesişiyor.

    Birçok takımın ilgilendiği Schalke forması giyen Sead 'in İngiliz devi Arsenal ile anlaştığı ortaya çıktı. 23 yaşındaki Bosnalı oyuncunun 1 Temmuz itibariyle Arsenal'e transferinin resmen gerçekleşeceği belirtildi. Kolasinac ile Manchester City, Milan, Juventus gibi kulüpler de ilgileniyordu.

    Bonservisi elinde olan başarılı savunma oyuncusunun adı bir dönem Galatasaray ile de anıldı. Sead Kolasinac bu sezon Schalke 04 formasıyla 36 resmi maçta forma giyerken 3 gol, 9 asistlik bir performans sergiledi.

    1. 15 Mayıs 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 18:43
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