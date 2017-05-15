Kolasinac imzayı attı
Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Sead Kolasinac'ın yolu Premier League ile kesişiyor.
Birçok takımın ilgilendiği Schalke forması giyen Sead Kolasinac'in İngiliz devi Arsenal ile anlaştığı ortaya çıktı. 23 yaşındaki Bosnalı oyuncunun 1 Temmuz itibariyle Arsenal'e transferinin resmen gerçekleşeceği belirtildi. Kolasinac ile Manchester City, Milan, Juventus gibi kulüpler de ilgileniyordu.
Bonservisi elinde olan başarılı savunma oyuncusunun adı bir dönem Galatasaray ile de anıldı. Sead Kolasinac bu sezon Schalke 04 formasıyla 36 resmi maçta forma giyerken 3 gol, 9 asistlik bir performans sergiledi.
- 15 Mayıs 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 18:43
- Fenerbahçe'de iki imza birden
Toplam 3
Yorum
geronimo iyiki paramız yok bu sene kazıklanmayacak başkan ve kulübümüz
- ''Terim gelmiyor''
Toplam 13
Yorum
GS Madem federasyon her iki takımı çalıştırmasını istemiyordu; Fatih Hoca GS nin başındayken neden gel her iki takımı çalıştır diyordu..
- Dolandırıldım
Toplam 21
Yorum
Bence Eger Sözlesme Varsa o para Onun Hakki bence Isterse oynasin isterse Oynamasin Eger Oynatmiyorlarsa Kendi Suclari bence Ne haram ?
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