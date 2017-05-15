Kolasinac imzayı attı

Birçok takımın ilgilendiği Schalke forması giyen Sead Kolasinac'in İngiliz devi Arsenal ile anlaştığı ortaya çıktı. 23 yaşındaki Bosnalı oyuncunun 1 Temmuz itibariyle Arsenal'e transferinin resmen gerçekleşeceği belirtildi. Kolasinac ile Manchester City, Milan, Juventus gibi kulüpler de ilgileniyordu.

Bonservisi elinde olan başarılı savunma oyuncusunun adı bir dönem Galatasaray ile de anıldı. Sead Kolasinac bu sezon Schalke 04 formasıyla 36 resmi maçta forma giyerken 3 gol, 9 asistlik bir performans sergiledi.