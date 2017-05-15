 Ibra'nın keyfi yerinde – Fotomaç – 15 Mayıs 2017
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    15 Mayıs 2017, Pazartesi
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    Ibra'nın keyfi yerinde

    Ibra'nın keyfi yerinde

    Manchester United'ın İsveçli dünya yıldızı Zlatan Ibrahimovic, sakatlığının iyileşme sürecini ABD'de dinlenerek geçiriyor.

    Anderlecht'le oynanan UEFA Avrupa Ligi çeyrek final maçında dizinden sakatlanan Ibrahimovic maça devam edememişti.

    Kısa süre sonra ABD'deki Pittsburg Üniversitesi Tıp Merkezi'nde dizinden ameliyat olan 35 yaşındaki oyuncu, dün Miami'de bir otelin havuz kenarında dinlenirken objektiflere yakalandı.



    Diz uzmanı Dr. Freddie Fu'nun "Operasyon çok başarılı geçti. Dizi oldukça güçlü. Bu sakatlığı atlatacaktır" dediği Ibrahimovic yine aynı hastanede rehabilitasyona girecek.



    1. 15 Mayıs 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 11:52
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