Ibra'nın keyfi yerinde
Manchester United'ın İsveçli dünya yıldızı Zlatan Ibrahimovic, sakatlığının iyileşme sürecini ABD'de dinlenerek geçiriyor.
Anderlecht'le oynanan UEFA Avrupa Ligi çeyrek final maçında dizinden sakatlanan Ibrahimovic maça devam edememişti.
Kısa süre sonra ABD'deki Pittsburg Üniversitesi Tıp Merkezi'nde dizinden ameliyat olan 35 yaşındaki oyuncu, dün Miami'de bir otelin havuz kenarında dinlenirken objektiflere yakalandı.
Diz uzmanı Dr. Freddie Fu'nun "Operasyon çok başarılı geçti. Dizi oldukça güçlü. Bu sakatlığı atlatacaktır" dediği Ibrahimovic yine aynı hastanede rehabilitasyona girecek.
- 15 Mayıs 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 11:52
- Frei dönmek istiyor!
Toplam 6
Yorum
karakartal Beşiktaştan giden geri dönmek istiyor.Böyle bir takıma geri dönmeyi istemek son derece normal
- Sinan’ın şanssızlığı
Toplam 6
Yorum
ÇAKMA MESSİ TABİ ÇIKMAK ZORUNDA KALIR BU BOYALI ÇAKMA MESSİ . PROFOSYONEL BİR YAŞAMI, ÇALIŞMA AZMİ HİÇ YOK BU SÖZDE MESSİ ÇAKMASININ.
- Ozi’ye süper zam
Toplam 15
Yorum
karakartal Oğuzhan kesinlikle bırakılmamalı.Ücretine zam yapılması son derece yerinde bir karar.
Ibra'nın keyfi yerinde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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