Agüero belirsizliği son buluyor

Arjantinli golcünün menajeri son derece kararlı bir şekilde Agüero'nun bu yaz Manchester City'den ayrılmayacağını dile getirdi.

Gabriel Jesus'un transferi sonrası gözden düşen ve Guardiola'nın yaz transfer döneminde takıma bir golcü daha kazandırmak istemesine rağmen Agüero'nun menajeri Hernan Reguera, "Sergio'nun Mancherster City'le bir kontratı var ve burada olmaktan çok mutlu. Bu kararına da saygı duyulmasını istiyor. Guardiola ile hiçbir bir sıkıntısı yok. Herhangi bir kulüple de transferi için görüşmemiz olmadı. Tekrar etmek gerekirse, Sergio hiçbir yere gitmiyor" açıklamasını yaptı.

28 yaşındaki golcü, geldiği günden bu yana İngiltere'de en çok gol atan oyuncu durumunda. En yakın takipçisinden 36 gol daha fazla atarak bu alanda liderliğini koruyor. Agüero, forma giydiği toplam 179 karşılaşmada ise 120 gole imza attı.