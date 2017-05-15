Agüero belirsizliği son buluyor
Ocak ayında Palmeiras’tan büyük umutlarla alınan Gabriel Jesus’un performansı sonrası kulüpteki geleceğine şüpheyle bakılan Tango’cunun menajeri, konu hakkında bir açıklamada bulundu.
Arjantinli golcünün menajeri son derece kararlı bir şekilde Agüero'nun bu yaz Manchester City'den ayrılmayacağını dile getirdi.
Gabriel Jesus'un transferi sonrası gözden düşen ve Guardiola'nın yaz transfer döneminde takıma bir golcü daha kazandırmak istemesine rağmen Agüero'nun menajeri Hernan Reguera, "Sergio'nun Mancherster City'le bir kontratı var ve burada olmaktan çok mutlu. Bu kararına da saygı duyulmasını istiyor. Guardiola ile hiçbir bir sıkıntısı yok. Herhangi bir kulüple de transferi için görüşmemiz olmadı. Tekrar etmek gerekirse, Sergio hiçbir yere gitmiyor" açıklamasını yaptı.
28 yaşındaki golcü, geldiği günden bu yana İngiltere'de en çok gol atan oyuncu durumunda. En yakın takipçisinden 36 gol daha fazla atarak bu alanda liderliğini koruyor. Agüero, forma giydiği toplam 179 karşılaşmada ise 120 gole imza attı.
- 15 Mayıs 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 16:55
- Genç milliler final için sahaya çıkacak
Toplam 2
Yorum
bjkli ingiltereyi geceriz güzel futbol oynuyoruz finalde büyük ihtimal ispanya olacak genel olarak gs li futbolcular var gs bunu degerlendirsin
- Fenerbahçe taktik çalıştı
Toplam 4
Yorum
TARAFTAR Taktik çalışıyorlarmış , güldürmeyin adamı gördük antalya maçındaki taktiği , taktik şu koşma , ruhsuz futbol oyna taraftarlara inme indir.
- Kadıköy mumla aranıyor!
Toplam 6
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M.ÖZGÜR Aziz Y. koskoca camiayı ne hale getirdin dünya paralara alıp bedavaya gönderdiğin futbolcular takım işe yaramazlarla dolu satamıyoruz bile
Agüero belirsizliği son buluyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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