Abramovich'in kupa keyfi sürüyor

Londra ekibini daha önce üç kez şampiyonluğa taşıyan Portekizli teknik adam Jose Mourinho ile geçen yıl korku dolu bir sezon geçiren 50 yaşındaki Rus iş adamı, takımı emanet ettiği İtalyan çalıştırıcı Antonio Conte ile ligin bitimine iki hafta kala şampiyonluk hedefine beşinci kez ulaştı.

2003 yılında İngiliz iş adamı Ken Bates'e 140 milyon sterlin ödeyen Abramovich'in sahibi olduğu Chelsea, bu tarihten sonra sadece yıldız transferlerle değil İngiltere ve Avrupa futbolunda elde ettiği başarılarla da adından söz ettirmeye başladı.

Takımı satın aldıktan sonra ilk şampiyonluğa 2005 yılındaki Lig Kupası finalinde, Didier Drogba'nın da gol attığı maçta Liverpool'u 3-2 mağlup ederek uzanan Abramovich, üç ay sonra da İngiltere Premier Lig'de ipi göğüsleyerek başkent ekibine 50 yıl sonra ilk şampiyonluk turunu attırdı.

100'den fazla futbolcuyu transfer eden, 14 yılda 10 farklı teknik direktörle çalışan, kulübün başarısı için 1 milyar sterlinden fazla para harcayan Rus iş adamı, 2004-2005, 2005-2006 ve 2014-2015 sezonlarında Jose Mourinho, 2009-2010 sezonunda Carlo Ancelotti ve son olarak da 2016-2017 sezonunda İtalyan Antonio Conte ile lig maratonunu rakiplerinin önünde tamamladı.

Dünya futbol tarihinin en eski organizasyonu olan İngiltere Federasyon Kupası'nda 2007, 2009, 2010 ve 2012 yıllarında şampiyonluk sevinci yaşayan "Maviler", Abramovich ile 2005, 2007 ve 2015 yıllarında da Lig Kupası'nı müzesine götürdü.

Başkent ekibi, lig şampiyonu ile Federasyon Kupası kazananını karşı karşıya getiren Community Shield'i de 2005 ve 2009 yıllarında kazanarak sezona kupayla başladı.



Avrupa zaferi için 9 yıl bekledi

Roman Abramovich, büyük yatırımlar yaparak dünya futbolunun önemli yıldızlarıyla takviye ettiği kadro ve başarılı kariyerlere sahip teknik direktörlere rağmen Avrupa futbolunda istediği başarı için 9 yıl beklemek zorunda kaldı.

2011 yılının haziran ayında göreve getirdiği Andre Villas-Boas ile dokuz ay sonra yollarını ayıran Abramovich, Portekizli çalıştırıcının yerine takımı eski futbolcusu Roberto Di Matteo'ya teslim etti.

Matteo yönetiminde çeyrek finalde Benfica, yarı finalde Barcelona'yı kupa dışında bırakan Chelsea, finalde Bayern Münih'i penaltı atışlarıyla mağlup ederek tarihinin ilk UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını kazandı. "Maviler", ayrıca bu kupayı kazanan ilk Londra takımı olarak da tarihe geçti.

Bu tarihi başarıdan bir yıl sonra UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Chelsea, İspanyol teknik adam Rafael Benitez ile çıktığı final maçında Portekiz temsilcisi Benfica'yı 2-1 yenerek müzesine bu kez de UEFA Avrupa Ligi Kupası'nı götürdü. Londra ekibi, bu iki kupayı üst üste kazanan ilk takım olmayı başardı.



Manchester United'ı yakaladı

14 yıllık Abramovich döneminde Premier Lig'de şampiyonluk sayısını beşe çıkaran Chelsea, bu alanda Manchester United'ı yakaladı.

Conte ile bitime iki hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Chelsea, 2003 yılından bu yana İskoç teknik direktörü Alex Ferguson ile 5 kez şampiyonluk turu atan Manchester United ile şampiyonluk sayılarını eşitledi.



Teknik direktör dayanmadı

Roman Abramovich, takımı satın aldığı 2003 yılından bu yana 10 farklı teknik adamla çalışırken, Portekizli Mourinho ve Hollandalı Guus Hiddink ikişer kez güney Londra ekibinde göreve getirildi.

2000 yılının eylül ayında Chelsea'nin başına geçen İtalyan teknik adam Claudio Ranieri ile 2004 yılında yollarını ayıran Abramovich, sırasıyla Jose Mourinho (Haziran 2004-Eylül 2007), Avram Grant (Eylül 2007-Mayıs 2008), Luiz Felipe Scolari (Temmuz 2008-Şubat 2009), Guus Hiddink (Şubat 2009-Mayıs 2009), Carlo Ancelotti (Temmuz 2009-Mayıs 2011), Andre Villas-Boas (Haziran 2011-Mart 2012), Roberto Di Matteo (Mart 2012-Kasım 2012), Rafael Benitez (Kasım 2012-Mayıs 2013), Jose Mourinho (Haziran 2013-Aralık 2015), Guus Hiddink (Aralık 2015-Mayıs 2016) ve Antonio Conte ile çalıştı.



Transfer rekoru Torres'te

Chelsea'ye getirdiği yıldız isimlerle her transfer döneminde dikkatleri üzerine çeken Roman Abramovich, en büyük transfer harcamasını 50 milyon sterlinle İspanyol futbolcu Fernando Torres için yaptı.

Londra temsilcisinin kasasından Michy Batshuayi için 33 milyon, N'Golo Kante, Diego Costa ve Eden Hazard için 32 milyon, Andriy Shevchenko ve Cesc Fabregas için de 30 milyon sterlin çıktı.



Conte'ye yeni sözleşme

Abramovich, Chelsea'deki ilk yılında şampiyonluğa uzanan ve ülkesi İtalya'nın yanı sıra Çin ve İspanyol takımlarının gündeminde olan Antonio Conte'ye yeni sözleşme önereceği basına yansıdı.

Manchester United Teknik Direktörü Jose Mourinho ve Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola'nın yıllık 15 milyon sterlin kazandığını iddia eden İngiliz basını, yeni sözleşmeyle 47 yaşındaki teknik adamın yıllık kazancının 4.6 milyon sterlinden yaklaşık 8 milyon sterline çıkacağını yazdı.