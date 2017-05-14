Şampiyonlar Ligi aşkına!
Premier Lig'de direk Şampiyonlar Ligi'ne gitme mücadelesi veren Manchester City, sahasında Leicester City'yi 2-1 yenerken, konuk takım tarihe geçecek bir penaltı kaçırdı.
Bitime 3 maç kala Liverpool'la çekişen City, sahasındaki karşılaşmanın 29. dakikasında Silva'nın ofsayt kokan golüyle öne geçti. Manchester ekibi, 2 dakika sonra bir penaltı kazandı. Atışı kullanan Jesus farkı ikiye çıkardı. Ancak ilk yarı bitmeden Okazaki harika bir golle farkı bire indirdi.
İkinci yarıda Leicester bir penaltı kazandı. Mahrez ayağı kaymasına rağmen golü buldu atışta. Ancak top iki ayağına da temas ettiği için gol geçersiz sayıldı. Maçta başka gol olmayınca Manchester City mücadeleyi 2-1 kazandı.
Böylece 72 puana yükselen Guardiola'nın takımı, son 2 maça 3. sırada girdi.
- 14 Mayıs 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:35
- F.Bahçe okyanusu geçti 'Deniz'de boğuldu
Toplam 13
Yorum
okyanusu mu geçti GEÇEN HAFTA HAKEMLER FENERİN CEBİNE PUAN KOYDU. EMENİKENİN KALECİYE YAPTIĞI FAULU DUNYA GÖRDÜ. KÖTÜYÜ ÖVE ÖVE ÜLKEYİ BİTİRDİNİZ.
- Hagi'nin takımı şampiyon oldu
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Yorum
gerçek bu onun adı hagi. galatasarayın başına geçireceksin ve ne olursa olsun ellemeyeceksin. şimdiki hocaların hangisi hagiden iyi, hiç biri.
- ''Biz iyi mücadele eden bir takımız''
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Yorum
bu hafta sıra BÜLENTTE Mİ? GEÇEN HAFTA FIRAT 3 PUANIMIZI UÇURDU. BU HAFTA Kİ GÖREV UMARIM BÜLENTİN DEĞİLDİR. BEŞİKTAŞIN ŞAMPİYONLUĞUNA UZANAN ELLERİ.
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