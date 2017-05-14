Premier Lig'de ikincilik Tottenham'ın
Tottenham Hotspur efsaneleşmiş stadı White Hart Lane'de çıktığı son maçta Manchester United'ı 2-1 mağlup etti.
İngiltere Premier Lig'in 37. haftasında Tottenham Hotspur'un konuğu Manchester United oldu. Ev sahibi Tottenham maça iyi başladı. 6. dakikada Victor Wanyama takımını 1-0 öne geçirdi.İlk yarı bu skorla tamamlandı.
İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren Tottenham, Harry Keane ile 49'da farkı ikiye çıkardı. Kırmızı Şeytanlar'ın tek golü 71. dakikada Wayne Rooney'den geldi. Maçta başka gol olmadı ve Tottenham 2-1'lik skorun ardından stadı White Hart Lane'e galibiyetle veda etmiş oldu.
Ayrıca bu maçla beraber başkent temsilcisi, bu sezon evinde oynadığı hiçbir maçı kaybetmemiş oldu
Pochettino'nun öğrencileri puanını 80 yaptı ve 2. sıradaki yerini korudu. Manchester United ise 65 puanla 6. sırada yer aldı.
- 14 Mayıs 2017, Pazar
- Güncelleme: 21:24
- Kadıköy mumla aranıyor!
Toplam 5
Yorum
selo Ne bu kargalar heryerde...yürü be..ISTB
- Galatasaray'ın penaltı isyanı
Toplam 4
Yorum
Aslan HAKEMLERE BU EMRI KIM VERIYORSA ... GÖRDÜ VERMEDI AYIP IYI OLURSAN HAKEMIDE YENERSIN
- Fener’e lig eziyet
Toplam 29
Yorum
selo Fenerliden çok başka takımı taraftarları var yorumlarda.Helal sana FB bu halde iken bile takiptesin.yürü bre ISTB kim tutar seni..TFF tutar
Premier Lig'de ikincilik Tottenham'ın haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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