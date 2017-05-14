Liverpool'un peşini bırakmıyor!
İngiltere Premier Lig'deki 37. hafta karşılaşmasında Arsenal, deplasmanda Stoke City'yi 4-1 yenerek üst üste 3. galibiyetini aldı.
Arsenal, özellikle son haftalarda sergilediği performansla gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma iddiasını sürdürdü.
Londra ekibinin gollerini 42 ve 80. dakikalarda Olivier Giroud, 55. dakikada Mesut Özil ve 76. dakikada Alexis Sanchez attı. Stoke City'nin tek golünü ise 67. dakikada Peter Crouch kaydetti.
Bu sonuçla bir maçı eksik Arsenal, puanını 69'ya çıkardı ve ilk 3 takımın doğrudan, 4. ekibin ise eleme maçları sonucu yer alacağı Şampiyonlar Ligi iddiasını devam ettirdi. Son 4 maçta 2. mağlubiyetini yaşayan Stoke City ise 41 puanda kaldı.
Öte yandan Arsenal'in Çek kalecisi Petr Cech, Premier Lig'deki 400. maçına çıktı.
- 14 Mayıs 2017, Pazar
- Güncelleme: 02:05
- F.Bahçe okyanusu geçti 'Deniz'de boğuldu
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Yorum
okyanusu mu geçti GEÇEN HAFTA HAKEMLER FENERİN CEBİNE PUAN KOYDU. EMENİKENİN KALECİYE YAPTIĞI FAULU DUNYA GÖRDÜ. KÖTÜYÜ ÖVE ÖVE ÜLKEYİ BİTİRDİNİZ.
- Hagi'nin takımı şampiyon oldu
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Yorum
gerçek bu onun adı hagi. galatasarayın başına geçireceksin ve ne olursa olsun ellemeyeceksin. şimdiki hocaların hangisi hagiden iyi, hiç biri.
- ''Biz iyi mücadele eden bir takımız''
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Yorum
bu hafta sıra BÜLENTTE Mİ? GEÇEN HAFTA FIRAT 3 PUANIMIZI UÇURDU. BU HAFTA Kİ GÖREV UMARIM BÜLENTİN DEĞİLDİR. BEŞİKTAŞIN ŞAMPİYONLUĞUNA UZANAN ELLERİ.
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