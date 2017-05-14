Liverpool'dan dev adım
Premier League'de ilk 4 mücadelesi veren Liverpool, 37. hafta mücadelesinde West Ham United'a konuk oldu.
Brezilyalı orta saha oyuncusu Coutinho'nun 2 gol 1 asistle yıldızlaştığı mücadeleyi 4-0 gibi net bir skorla kazanan Liverpool, çok önemli bir 3 puanı hanesine yazdırdı ve Devler Ligi yolunda büyük bir adım attı.
37 maç sonunda puanını 73'e çıkaran Liverpool, 3. sıraya yükseldi. 36 maç sonunda 72 puanı bulunan Manchester City 4., 36 maç sonunda 69 puanı bulunan Arsenal ise 5. sırada yer alıyor.
Liverpool ligin son haftasında, ligden düşmesi kesinleşen Middlesbrough'yu konuk edecek.
West Ham United 0 - 4 Liverpool
35' 0 - 1 Daniel Sturridge
57' 0 - 2 Philippe Coutinho
62' 0 - 3 Philippe Coutinho
76' 0 - 4 Divock Origi
- 14 Mayıs 2017, Pazar
- Güncelleme: 18:16
- Dick Advocaat: “Kupayı kazanmazsak, başarılı değilim”
Toplam 17
Yorum
gignac27 eyy advocaat sende bizi yaktın hani bırakıcaktın hocalığı şimdi hollandayla anlaştın sinsi şeytan seni!!
- Fener’e lig eziyet
Toplam 26
Yorum
gignac27 zaten bir iddiamız yoktu ligde artık kupaya odaklanmamız lazım.transferleri de mayıs ayında bitirip seneye inşallah şampiyon olacağız.
- Luce’den gözlemci!
Toplam 5
Yorum
metinn riza hoca kim kardes riza calimbay mi iyide tudord kendi kurdugu takim ve sistemle gs bjk fb yi de yenmedimi ilk yrida pööööh
Liverpool'dan dev adım haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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