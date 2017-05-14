Liverpool'dan dev adım

Brezilyalı orta saha oyuncusu Coutinho'nun 2 gol 1 asistle yıldızlaştığı mücadeleyi 4-0 gibi net bir skorla kazanan Liverpool, çok önemli bir 3 puanı hanesine yazdırdı ve Devler Ligi yolunda büyük bir adım attı.

37 maç sonunda puanını 73'e çıkaran Liverpool, 3. sıraya yükseldi. 36 maç sonunda 72 puanı bulunan Manchester City 4., 36 maç sonunda 69 puanı bulunan Arsenal ise 5. sırada yer alıyor.

Liverpool ligin son haftasında, ligden düşmesi kesinleşen Middlesbrough'yu konuk edecek.



West Ham United 0 - 4 Liverpool

35' 0 - 1 Daniel Sturridge

57' 0 - 2 Philippe Coutinho

62' 0 - 3 Philippe Coutinho

76' 0 - 4 Divock Origi