 Liverpool'dan dev adım – Fotomaç – 14 Mayıs 2017
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    14 Mayıs 2017, Pazar
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    Liverpool'dan dev adım

    Liverpool'dan dev adım

    Premier League'de ilk 4 mücadelesi veren Liverpool, 37. hafta mücadelesinde West Ham United'a konuk oldu.

    Brezilyalı orta saha oyuncusu Coutinho'nun 2 gol 1 asistle yıldızlaştığı mücadeleyi 4-0 gibi net bir skorla kazanan Liverpool, çok önemli bir 3 puanı hanesine yazdırdı ve Devler Ligi yolunda büyük bir adım attı.

    37 maç sonunda puanını 73'e çıkaran Liverpool, 3. sıraya yükseldi. 36 maç sonunda 72 puanı bulunan Manchester City 4., 36 maç sonunda 69 puanı bulunan Arsenal ise 5. sırada yer alıyor.

    Liverpool ligin son haftasında, ligden düşmesi kesinleşen Middlesbrough'yu konuk edecek.

    West Ham United 0 - 4 Liverpool
    35' 0 - 1 Daniel Sturridge
    57' 0 - 2 Philippe Coutinho
    62' 0 - 3 Philippe Coutinho
    76' 0 - 4 Divock Origi

    1. 14 Mayıs 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 18:16
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