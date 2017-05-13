 Şampiyonlar Ligi aşkına! – Fotomaç – 13 Mayıs 2017
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    13 Mayıs 2017, Cumartesi
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    Şampiyonlar Ligi aşkına!

    Şampiyonlar Ligi aşkına!

    'de direk Şampiyonlar Ligi'ne gitme mücadelesi veren , sahasında 'yi 2-1 yenerken, konuk takım tarihe geçecek bir penaltı kaçırdı.

    Bitime 3 maç kala Liverpool'la çekişen City, sahasındaki karşılaşmanın 29. dakikasında Silva'nın ofsayt kokan golüyle öne geçti. Manchester ekibi, 2 dakika sonra bir penaltı kazandı. Atışı kullanan Jesus farkı ikiye çıkardı. Ancak ilk yarı bitmeden Okazaki harika bir golle farkı bire indirdi.

    İkinci yarıda Leicester bir penaltı kazandı. Mahrez ayağı kaymasına rağmen golü buldu atışta. Ancak top iki ayağına da temas ettiği için gol geçersiz sayıldı. Maçta başka gol olmayınca mücadeleyi 2-1 kazandı.

    Böylece 72 puana yükselen Guardiola'nın takımı, son 2 maça 3. sırada girdi.

    1. 13 Mayıs 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 18:37
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