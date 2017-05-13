Şampiyonlar Ligi aşkına!
Premier Lig'de direk Şampiyonlar Ligi'ne gitme mücadelesi veren Manchester City, sahasında Leicester City'yi 2-1 yenerken, konuk takım tarihe geçecek bir penaltı kaçırdı.
Bitime 3 maç kala Liverpool'la çekişen City, sahasındaki karşılaşmanın 29. dakikasında Silva'nın ofsayt kokan golüyle öne geçti. Manchester ekibi, 2 dakika sonra bir penaltı kazandı. Atışı kullanan Jesus farkı ikiye çıkardı. Ancak ilk yarı bitmeden Okazaki harika bir golle farkı bire indirdi.
İkinci yarıda Leicester bir penaltı kazandı. Mahrez ayağı kaymasına rağmen golü buldu atışta. Ancak top iki ayağına da temas ettiği için gol geçersiz sayıldı. Maçta başka gol olmayınca Manchester City mücadeleyi 2-1 kazandı.
Böylece 72 puana yükselen Guardiola'nın takımı, son 2 maça 3. sırada girdi.
- 13 Mayıs 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 18:37
- Cenk Tosun 48 milyon TL
Toplam 18
Yorum
marasli satin gidsin berbatov ve ballotelli bosta hemen alirsiniz . millette sansoseyen yaratack adamlar lazim para bizde cok
- Hani adalet!
Toplam 54
Yorum
adil tetikleyen talisca eğer sana bu hareketi 80 milyonun önünde yapsalar ne yapardın ?
- Fenerbahçe ve Galatasaray Balotelli'nin peşinde
Toplam 12
Yorum
marasli yada berbatovu alin oda bosta bursada pesindeymis. ucuz 3 mkilyon senede opresona baslayin ey istanbul kulübleri
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