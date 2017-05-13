Arsenal, Şampiyonlar Ligi iddiasını sürdürdü
İngiltere Premier Lig'deki 37. hafta karşılaşmasında Arsenal, deplasmanda Stoke City'yi 4-1 yenerek üst üste 3. galibiyetini aldı.
Arsenal, özellikle son haftalarda sergilediği performansla gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma iddiasını sürdürdü.
Londra ekibinin gollerini 42 ve 80. dakikalarda Olivier Giroud, 55. dakikada Mesut Özil ve 76. dakikada Alexis Sanchez attı. Stoke City'nin tek golünü ise 67. dakikada Peter Crouch kaydetti.
Bu sonuçla bir maçı eksik Arsenal, puanını 69'ya çıkardı ve ilk 3 takımın doğrudan, 4. ekibin ise eleme maçları sonucu yer alacağı Şampiyonlar Ligi iddiasını devam ettirdi. Son 4 maçta 2. mağlubiyetini yaşayan Stoke City ise 41 puanda kaldı.
Öte yandan Arsenal'in Çek kalecisi Petr Cech, Premier Lig'deki 400. maçına çıktı.
- 13 Mayıs 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 22:09
- Cenk Tosun 48 milyon TL
Toplam 18
Yorum
marasli satin gidsin berbatov ve ballotelli bosta hemen alirsiniz . millette sansoseyen yaratack adamlar lazim para bizde cok
- Hani adalet!
Toplam 54
Yorum
adil tetikleyen talisca eğer sana bu hareketi 80 milyonun önünde yapsalar ne yapardın ?
- Fenerbahçe ve Galatasaray Balotelli'nin peşinde
Toplam 12
Yorum
marasli yada berbatovu alin oda bosta bursada pesindeymis. ucuz 3 mkilyon senede opresona baslayin ey istanbul kulübleri
Arsenal, Şampiyonlar Ligi iddiasını sürdürdü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.