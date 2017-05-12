Premier Lig'de Chelsea ipi göğüsledi
Chelsea, Premier League'de mutlu sona ulaştı.
İngiltere Premier Lig'in 37. haftasında Chelsea, konuk olduğu West Bromwich Albion'u 1-0 yenerek şampiyonluğunu ilan etti.
Birmingham kentindeki The Hawthorns Stadı'nda oynanan maçta Chelsea'ye galibiyeti ve şampiyonluğu getiren golü, 82. dakikada Belçikalı futbolcu Michy Batshuayi kaydetti.
Bir maçı eksik Chelsea, bu galibiyetle puanını 87'ye yükseltti ve 3 maçı kalan en yakın takipçisi Tottenham ile arasındaki puan farkını 10'a çıkararak tarihinin 6. şampiyonluğuna uzandı.
Londra ekibi, 1954-1955, 2004-2005, 2005-2006, 2009-2010 ve 2014-2015 sezonlarında da lig şampiyonluğuna ulaşmıştı.
Öte yandan Chelsea'nin İtalyan çalıştırıcısı Antonio Conte, teknik direktörlük kariyerindeki 5. lig şampiyonluğunu elde etti. Bari'yi 2008-2009'da İtalya Birinci Futbol Ligi'ne çıkaran Conte, Juventus'u da üst üste 3 yıl (2012, 2013, 2014) lig şampiyonluğuna taşıdı.Chelsea, Abramovich döneminde 14. sezonunda 5. kez şampiyon oldu.
- 12 Mayıs 2017, Cuma
- Güncelleme: 00:56
- Beşiktaş'tan Dudu açıklaması
Toplam 10
Yorum
eraycan rakiplerin altında tarnsfer artık yapmayalım 3 kulvar için ses getiren transferler yapalım basın parayı başarı gelince gelir katlanır zaten
- Beşiktaş'tan Dudu açıklaması
Toplam 10
Yorum
eraycan bize yabancı yıldız golcü 10 numara sağ sol kanata alternatif ve defansa deneyimli yıldızlar şart ses getirecek takım kurulmalı paraya kıyıp
- Beşiktaş'tan Dudu açıklaması
Toplam 10
Yorum
eraycan takımı bozmayıp bir kaç tarnsfer yapalım ama bu tarnsferler yıldız oyuncu olsun şampiyonlar ligi için deneyimli oyuncu şart
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