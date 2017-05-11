 Arsenal rahat kazandı – Fotomaç – 11 Mayıs 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    11 Mayıs 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    rahat kazandı

    Arsenal rahat kazandı

    İngiltere Premier Lig'deki 36. hafta karşılaşmasında , deplasmanda 'ı 2-0 yendi.

    St. Mary's Stadı'nın ev sahipliği yaptığı maçta Londra ekibinin gollerini 60. dakikada Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'in asistiyle Alexis Sanchez ve 83. dakikada Olivier Giroud kaydetti.

    Mesut Özil, bu sezon Premier Lig'de çıktığı 31. maçta 8. asistini yaptı.

    Şilili futbolcu Sanchez, 2011-2012'de rakip fileleri 30 kez havalandıran Robin van Persie'nin ardından bir sezonda 20 gol barajına ulaşan Arsenalli ilk oyuncu oldu.

    Bu sonuçla üst üste 2. galibiyetini alan , puanını 66'ya çıkardı. Son 5 maçta 3. mağlubiyetini yaşayan ise 42 puanda kaldı.

    1. 11 Mayıs 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:38
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Arsenal rahat kazandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.