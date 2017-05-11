Arsenal rahat kazandı
İngiltere Premier Lig'deki 36. hafta karşılaşmasında Arsenal, deplasmanda Southampton'ı 2-0 yendi.
St. Mary's Stadı'nın ev sahipliği yaptığı maçta Londra ekibinin gollerini 60. dakikada Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'in asistiyle Alexis Sanchez ve 83. dakikada Olivier Giroud kaydetti.
Mesut Özil, bu sezon Premier Lig'de çıktığı 31. maçta 8. asistini yaptı.
Şilili futbolcu Sanchez, 2011-2012'de rakip fileleri 30 kez havalandıran Robin van Persie'nin ardından bir sezonda 20 gol barajına ulaşan Arsenalli ilk oyuncu oldu.
Bu sonuçla üst üste 2. galibiyetini alan Arsenal, puanını 66'ya çıkardı. Son 5 maçta 3. mağlubiyetini yaşayan Southampton ise 42 puanda kaldı.
- 11 Mayıs 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:38
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Toplam 8
Yorum
gerçek Takımda kim bugünü bayram yapmışsa bu şunu gösteriyor.Biz yapamadık önceki insanlar bunu yaptı biz heralde bi daha o kupayı alamayız
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Toplam 4
Yorum
gomez senin oğlun haraketsiz biri çok golü penaltıdan attı bjg de 3. golcü olabilir o kadar övme
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Toplam 24
Yorum
Tekin Bora Yönetim yine saçmalamaya başladı Van Persie gibi Adam birşey yapamadı ne umutlar ile almıştık bu ne yapar ki yan gelir yatar krasiç gibi
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