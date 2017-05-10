Pogba transferine FIFA incelemesi
FIFA, 105 milyon bonservis bedeliyle dünyanın en pahalı futbolcusu konumundaki Paul Pogba'nın transferinde usulsüzlük yapılıp yapılmadığını araştırmak amacıyla Manchester United'dan bilgi istedi.
FIFA tarafından yapılan açıklamada, 24 yaşındaki oyuncunun transferi konusundaki ayrıntıları öğrenmek amacıyla İngiliz kulübü Manchester United'dan bilgi istendiği belirtildi.
Manchester United ise sözleşmenin içeriğine ilişkin bilgi paylaşamayacağını, gereken belgelerin transferin gerçekleştiği ağustos ayından itibaren FIFA'nın elinde olduğunu belirtti.
- 10 Mayıs 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 10:56
- Talisca PFDK’lık!
Toplam 28
Yorum
kartal engel olamayacaksınız şampiyonluğumuza.taliskayı ,abubakarı da atsanız,uydurma cezalarla takımın yarısını da atsanız dike dike şamp.olacağız
- Talisca PFDK’lık!
Toplam 28
Yorum
advers Volkana yaptıklarını çok görmeyeceksiniz gün gelir yamulturlar kendisini yapmamasını öğrenir . Biri Volkanı evinden alır olur biter !
- Yakın Doğu avantajı kaptı
Toplam 6
Yorum
Fenerbahce Fenerbahce yonetiminin yerinde olsam firat okul denen amator koc bozuntusunu gonderirim bu kocla fenerbahcenin kupalar kazanmasi cok zor
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