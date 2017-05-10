 Pogba transferine FIFA incelemesi – Fotomaç – 10 Mayıs 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    10 Mayıs 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Pogba transferine FIFA incelemesi

    Pogba transferine FIFA incelemesi

    FIFA, 105 milyon bonservis bedeliyle dünyanın en pahalı futbolcusu konumundaki Paul Pogba'nın transferinde usulsüzlük yapılıp yapılmadığını araştırmak amacıyla Manchester United'dan bilgi istedi.

    Bahreyn'in başkenti Manama'da yapılan FIFA'nın yıllık toplantısında, sezon başında Juventus'tan Manchester United'a rekor bonservis bedeli karşılığında geçen Fransız oyuncunun transferi mercek altına alındı.

    FIFA tarafından yapılan açıklamada, 24 yaşındaki oyuncunun transferi konusundaki ayrıntıları öğrenmek amacıyla İngiliz kulübü Manchester United'dan bilgi istendiği belirtildi.

    Manchester United ise sözleşmenin içeriğine ilişkin bilgi paylaşamayacağını, gereken belgelerin transferin gerçekleştiği ağustos ayından itibaren FIFA'nın elinde olduğunu belirtti.

    1. 10 Mayıs 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 10:56
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Pogba transferine FIFA incelemesi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.