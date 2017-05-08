Chelsea'den şampiyonluk için dev adım
Chelsea, İngiltere Premier Lig'in 36. haftasında karşılaştığı Middlesbrough'yu 3-0 mağlup etti.
Lider Chelsea, ligin 36. haftasında kümede kalma mücadelesi veren Middlesbrough'yu ağırladı. Chelsea, Diego Costa'nın 23, Alonso'nun 34 ve Matic'in 65. dakikadaki golleriyle mücadeleyi 3-0 kazandı.
Ligde 20. kez fileleri havalandıran Diego Costa, Hasselbaink ve Drogba'dan sonra 2 sezon 20 gol barajını geçen üçüncü Chelsea futbolcusu oldu.
Bu sonuçla puanını 84'e yükselten Chelsea, kendisi gibi 3 maçı kalan Tottenham ile arasındaki farkı 7 puana çıkardı.
28 puanda kalan Middlesbrough ise Sunderland'den sonra alt lige düşen 2. ekip oldu.
- 08 Mayıs 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 00:11
- Ağır fatura!
Toplam 11
Yorum
laf sinirli olmak adaletsizleğe tahammül edememek başka bişey; karşılığında eylemde bulunmak başka bişey,
- Beşiktaş taraftarına hareket!
Toplam 49
Yorum
makdeburger bu adamı çok seviyorum ya,adamın dibi...
- Karabükspor tek attı üç aldı
Toplam 2
Yorum
bjkli Yanlış hoca tercihi yüzünden kaç yılın Süper Lig takımı küme düşüyor...Yazık ne yazık!
Chelsea'den şampiyonluk için dev adım haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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