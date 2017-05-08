 Chelsea'den şampiyonluk için dev adım – Fotomaç – 08 Mayıs 2017
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    08 Mayıs 2017, Pazartesi
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    'den şampiyonluk için dev adım

    <a href="/index/chelsea?id=e5235254-f6af-4761-bf73-3b81a52d5952" class="" rel="tag">Chelsea</a>'den şampiyonluk için dev adım

    , 'in 36. haftasında karşılaştığı 'yu 3-0 mağlup etti.

    Lider , ligin 36. haftasında kümede kalma mücadelesi veren 'yu ağırladı. , Diego Costa'nın 23, Alonso'nun 34 ve Matic'in 65. dakikadaki golleriyle mücadeleyi 3-0 kazandı.

    Ligde 20. kez fileleri havalandıran Diego Costa, Hasselbaink ve Drogba'dan sonra 2 sezon 20 gol barajını geçen üçüncü Chelsea futbolcusu oldu.

    Bu sonuçla puanını 84'e yükselten Chelsea, kendisi gibi 3 maçı kalan Tottenham ile arasındaki farkı 7 puana çıkardı.

    28 puanda kalan ise Sunderland'den sonra alt lige düşen 2. ekip oldu.

    1. 08 Mayıs 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:11
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