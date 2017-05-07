 Arsenal 'Şeytan'ın bacağını kırdı – Fotomaç – 07 Mayıs 2017
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    07 Mayıs 2017, Pazar
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    Arsenal 'Şeytan'ın bacağını kırdı

    Arsenal 'Şeytan'ın bacağını kırdı

    Arsenal, Manchester United'ı sahasında 2-0 yendi ve rakibinin 25 maçlık yenilmezlik serisini bitirdi.

    İngiltere Premier Lig'de haftanın maçında Arsenal, sahasında Manchester United'ı konuk etti. Türk asıllı oyuncu Mesut Özil'in de 90 dakika sahada kaldığı maçta Arsenal, Manchester United'ı 2-0 mağlup etti ve rakibinin 25 maçlık yenilmezlik serisini sonlandırdı.

    Ev sahibi takıma galibiyeti getiren goller ise ikinci yarıda geldi. 54. dakikada Granit Xhaka ve 57. dakikada Danny Welbeck'le bulduğu gollerle skoru 2-0'a getiren Arsenal, üstünlüğünü son düdüğe kadar sürdürdü ve sahadan 3 puanla ayrılarak puanını 63'e yükseltti. Kırmızı Şeytanlar ise bu mağlubiyetle Premier Lig'deki 25 maçlık yenilmezlik serisinin sonuna gelirken haftayı 65 puanla tamamladı.

    KULÜP REKORU KIRMIŞLARDI
    Jose Mourinho'nun öğrencileri geçtiğimiz hafta Swansea ile 1-1 berabere kalarak ligdeki yenilmezlik serisini 25 maça çıkararak kulüp rekorunu kırmıştı.

    1. 07 Mayıs 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 19:51
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