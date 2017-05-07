Arsenal 'Şeytan'ın bacağını kırdı
Arsenal, Manchester United'ı sahasında 2-0 yendi ve rakibinin 25 maçlık yenilmezlik serisini bitirdi.
İngiltere Premier Lig'de haftanın maçında Arsenal, sahasında Manchester United'ı konuk etti. Türk asıllı oyuncu Mesut Özil'in de 90 dakika sahada kaldığı maçta Arsenal, Manchester United'ı 2-0 mağlup etti ve rakibinin 25 maçlık yenilmezlik serisini sonlandırdı.
Ev sahibi takıma galibiyeti getiren goller ise ikinci yarıda geldi. 54. dakikada Granit Xhaka ve 57. dakikada Danny Welbeck'le bulduğu gollerle skoru 2-0'a getiren Arsenal, üstünlüğünü son düdüğe kadar sürdürdü ve sahadan 3 puanla ayrılarak puanını 63'e yükseltti. Kırmızı Şeytanlar ise bu mağlubiyetle Premier Lig'deki 25 maçlık yenilmezlik serisinin sonuna gelirken haftayı 65 puanla tamamladı.
KULÜP REKORU KIRMIŞLARDI
Jose Mourinho'nun öğrencileri geçtiğimiz hafta Swansea ile 1-1 berabere kalarak ligdeki yenilmezlik serisini 25 maça çıkararak kulüp rekorunu kırmıştı.
- 07 Mayıs 2017, Pazar
- Güncelleme: 19:51
- Aziz Yıldırım'dan tokat!
Toplam 19
Yorum
VezirParmağı Ya bu adam FB'ye anormal yakışıyor ya! Ölse bile ruhu Başkan kalsın. Tabutunu Saraçoğlu'na gömün. Bu adam oldukça FB tam temsil ediliyor.
- Vagner Love, Cenk Tosun'u geçti
Toplam 2
Yorum
Bizim Lig Bizim Lig Aslında Emekli Sandığı Emekli olacaklar Gelip Son Altın Dönemlerini Yaşayıp İkramiyelerinide Alıp KRAL oluyorlar.
- Aziz Yıldırım'dan tokat!
Toplam 19
Yorum
A Bu adamı süresiz başkanlığını iptal edilsin diyeceğim ama iptal etmeyin Fenerbahçe beter olun !
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