Arsenal 'Şeytan'ın bacağını kırdı

İngiltere Premier Lig'de haftanın maçında Arsenal, sahasında Manchester United'ı konuk etti. Türk asıllı oyuncu Mesut Özil'in de 90 dakika sahada kaldığı maçta Arsenal, Manchester United'ı 2-0 mağlup etti ve rakibinin 25 maçlık yenilmezlik serisini sonlandırdı.

Ev sahibi takıma galibiyeti getiren goller ise ikinci yarıda geldi. 54. dakikada Granit Xhaka ve 57. dakikada Danny Welbeck'le bulduğu gollerle skoru 2-0'a getiren Arsenal, üstünlüğünü son düdüğe kadar sürdürdü ve sahadan 3 puanla ayrılarak puanını 63'e yükseltti. Kırmızı Şeytanlar ise bu mağlubiyetle Premier Lig'deki 25 maçlık yenilmezlik serisinin sonuna gelirken haftayı 65 puanla tamamladı.

KULÜP REKORU KIRMIŞLARDI

Jose Mourinho'nun öğrencileri geçtiğimiz hafta Swansea ile 1-1 berabere kalarak ligdeki yenilmezlik serisini 25 maça çıkararak kulüp rekorunu kırmıştı.