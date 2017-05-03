 Mou’dan ilginç yasak – Fotomaç – 03 Mayıs 2017
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    03 Mayıs 2017, Çarşamba
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    Mou’dan ilginç yasak

    Mou’dan ilginç yasak
    Teknik Direktörü Jose Mourinho, futbolcularına ilginç bir yasak getirdi. Oyuncuların sosyal medyada geçirdiği zamandan rahatsız olan Portekizli hoca, maçlardan 48 saat önce ve karşılaşma günü sosyal medyayı kullanmayı yasakladı.
    1. 03 Mayıs 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:54
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