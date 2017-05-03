Mou’dan ilginç yasak
Manchester United Teknik Direktörü Jose Mourinho, futbolcularına ilginç bir yasak getirdi. Oyuncuların sosyal medyada geçirdiği zamandan rahatsız olan Portekizli hoca, maçlardan 48 saat önce ve karşılaşma günü sosyal medyayı kullanmayı yasakladı.
- 03 Mayıs 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 23:54
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Filenin Sultanı Fenerbahçe
Toplam 22
Yorum
www bence süperolmus yillarca beklenen olay bu iste nevar mac oynandi yendik olay bitti dostluk devam etmeli.ama gsli yöneticilerde dost olacak!
- Filenin Sultanı Fenerbahçe
Toplam 22
Yorum
GS bırakında bari şu derbide kadınlarımız temiz kalsın düşmanmı yetiştiryolar sporcumu belli değil
- Sen kahin misin?
Toplam 2
Yorum
Fredii Adamlar 7-24 futboll konusuyorlar baska dertleri yok
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