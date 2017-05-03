ManU bombayı patlatacak
İngiliz devi Manchester United, uzun süredir gündeminde yer alan Atletico Madrid'in yıldızı Antoine Griezmann için resmi girişimlere başlıyor.
ESPN'nin haberine göre ManU'nun, Fransız futbolcunun sözleşmesindeki serbest kalma bedeli olan 100 milyon euro'yu gözden çıkardığı iddia edildi. M.United'ın hocası Jose Mourinho'nun ısrarcı olduğu 26 yaşındaki futbolcunun da Ada'ya gitmeye sıcak baktığı ifade edildi.
- 03 Mayıs 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 02:09
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Filenin Sultanı Fenerbahçe
Toplam 22
Yorum
www bence süperolmus yillarca beklenen olay bu iste nevar mac oynandi yendik olay bitti dostluk devam etmeli.ama gsli yöneticilerde dost olacak!
- Filenin Sultanı Fenerbahçe
Toplam 22
Yorum
GS bırakında bari şu derbide kadınlarımız temiz kalsın düşmanmı yetiştiryolar sporcumu belli değil
- Sen kahin misin?
Toplam 2
Yorum
Fredii Adamlar 7-24 futboll konusuyorlar baska dertleri yok
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