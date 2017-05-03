 ManU bombayı patlatacak – Fotomaç – 03 Mayıs 2017
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    03 Mayıs 2017, Çarşamba
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    ManU bombayı patlatacak

    ManU bombayı patlatacak

    İngiliz devi , uzun süredir gündeminde yer alan 'in yıldızı için resmi girişimlere başlıyor.

    ESPN'nin haberine göre ManU'nun, Fransız futbolcunun sözleşmesindeki serbest kalma bedeli olan 100 milyon euro'yu gözden çıkardığı iddia edildi. M.United'ın hocası Jose Mourinho'nun ısrarcı olduğu 26 yaşındaki futbolcunun da Ada'ya gitmeye sıcak baktığı ifade edildi.
    1. 03 Mayıs 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:09
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