ManU bombayı patlatacak

İngiliz devi Manchester United, uzun süredir gündeminde yer alan Atletico Madrid'in yıldızı Antoine Griezmann için resmi girişimlere başlıyor.

ESPN'nin haberine göre ManU'nun, Fransız futbolcunun sözleşmesindeki serbest kalma bedeli olan 100 milyon euro'yu gözden çıkardığı iddia edildi. M.United'ın hocası Jose Mourinho'nun ısrarcı olduğu 26 yaşındaki futbolcunun da Ada'ya gitmeye sıcak baktığı ifade edildi.