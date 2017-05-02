Raiola'dan Ibrahimovic açıklaması
İngiliz ekibi Manchester Unitedlı Zlatan Ibrahimovic'in menajeri Mino Raiola, İsveçli yıldız futbolcunun başarılı bir operasyon geçirdiğini ve kariyerine devam edebileceğini açıkladı.
İngiliz basınında yer alan haberlerde Raiola, "Ibrahimovic dizinden başarılı bir operasyon geçirdi. İyileşecek. Kariyerinin sona erme riski bulunmuyor." ifadelerini kullandı.
İsveçli yıldız futbolcunun rehabilitasyon sürecine başladığını aktaran İtalyan menajer, "Ibrahimovic, iyileşene kadar sağlık ekibinin gözetimi altında kalacak. Şu an röportaj verecek durumda değil. İlerleyen günlerde onun hakkında detaylı bilgi verilecek." değerlendirmesini yaptı.
Sezon sonunda Manchester ekibi ile sözleşmesi bitecek olan 35 yaşındaki Ibrahimovic, bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 46 maçta rakip fileleri 28 kez havalandırdı.
- 02 Mayıs 2017, Salı
- Güncelleme: 11:39
- Dünyada bir numara Cengiz Ünder
Toplam 4
Yorum
CEBİNİZ DOLMAZ. SİZİN İÇİN GS SADECE ARAÇ CEP İÇİN SN ÖZBEK VE GS YIN SÖĞÜTLERİ, ESKİLERLE HURDALARLA UĞRAŞACAĞINIZA CENGİZ ÜNVER PIRIL PIRIL PARLIYOR. AMA TALİP OLMAZSINIZ. ÇÜNKÜ CENGİZ DEN
- Wright gönderildi
Toplam 3
Yorum
DEA Biz de bu adami ariyorduk.
- Umut Bulut'un 2'nci baharı
Toplam 1
Yorum
UMUT BULUT SANA YÜREKTEN BAŞARILAR ESKİ GS LI UMUT BULUT. SEN İYİ BİR FUTBOLCU VE PROFOSYONELSİN.
Raiola'dan Ibrahimovic açıklaması haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.