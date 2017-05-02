 Liverpool, Emre Can'ın golüyle kazandı – Fotomaç – 02 Mayıs 2017
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    02 Mayıs 2017, Salı
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    , 'ın golüyle kazandı

    Liverpool, Emre Can'ın golüyle kazandı

    İngiltere Premier Lig'in 35. haftasında , deplasmanda Watford'u 'ın attığı golle 1-0 yendi.

    Vicarage Road'da oynanan maçta , 45+2. dakikada Türk asıllı Alman futbolcu 'ın ayağından bulduğu şık rövaşata golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Mücadelede başka gol olmayınca Liverpool, 3 puanı tek golle aldı.

    Emre Can'ın 90 dakika sahada kaldığı karşılaşmada, Liverpool'un Brezilyalı futbolcusu Philippe Coutinho, 13. dakikada sakatlanarak yerini Adam Lallana'ya bıraktı.

    Ligde puanını 69'a çıkaran Liverpool, 3. sıradaki yerini korudu. Watford ise 40 puanda kaldı.

    1. 02 Mayıs 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:24
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