İngiltere Premier Lig'in 35. haftasında Liverpool, deplasmanda Watford'u Emre Can'ın attığı golle 1-0 yendi.
Vicarage Road'da oynanan maçta Liverpool, 45+2. dakikada Türk asıllı Alman futbolcu Emre Can'ın ayağından bulduğu şık rövaşata golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Mücadelede başka gol olmayınca Liverpool, 3 puanı tek golle aldı.
Emre Can'ın 90 dakika sahada kaldığı karşılaşmada, Liverpool'un Brezilyalı futbolcusu Philippe Coutinho, 13. dakikada sakatlanarak yerini Adam Lallana'ya bıraktı.
Ligde puanını 69'a çıkaran Liverpool, 3. sıradaki yerini korudu. Watford ise 40 puanda kaldı.
- 02 Mayıs 2017, Salı
- Güncelleme: 02:24
- "Takımlarımız tarihteki yerini aldı"
Toplam 6
Yorum
ömer te. Hala neden bahsediyo bu adam.TARAFTAR seni istemiyo.stad bu yüzden boşş.
- Potada derbi heyecanı
Toplam 2
Yorum
GÖR DÜK.. Daha önce kimin ezdiğini!!! Artık Derbi-Merbi yok, o kadar!!..(11-1)
- Fenerbahçe'ye derbi öncesi kötü haber!
Toplam 8
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ömer te. Geçmiş olsun kardeşim ..ancak biraz dinlense iii olurdu..bayağda çuvallıyoduu.
Liverpool, Emre Can'ın golüyle kazandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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