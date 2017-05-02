 Ibra'dan sakatlık açıklaması – Fotomaç – 02 Mayıs 2017
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    02 Mayıs 2017, Salı
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    Ibra'dan sakatlık açıklaması

    Ibra'dan sakatlık açıklaması

    İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United'da forma giyen Zlatan Ibrahimovic, ameliyatının başarılı geçtiğini ve kısa sürede sahalara döneceğini açıkladı.

    İsveçli yıldız futbolcu, sosyal medyadaki Instagram hesabından kol bandının fotoğrafıyla yaptığı açıklamada, "Tedavi edildim, iyiyim ve daha güçlüyüm. Desteğiniz için teşekkür ederim. Yakında beni sahalarda görmenin keyfini yaşayacaksınız." ifadelerini kullandı.

    Ibrahimovic, Belçika ekibi Anderlecht ile 20 Nisan'da oynanan UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanş karşılaşmasında dizinden sakatlanmıştı.

    Sezon sonunda Manchester ekibi ile sözleşmesi bitecek olan 35 yaşındaki golcü oyuncu, bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 46 maçta rakip fileleri 28 kez havalandırdı.

    1. 02 Mayıs 2017, Salı
    2. Güncelleme: 17:14
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