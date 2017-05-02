Ibra'dan sakatlık açıklaması
İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United'da forma giyen Zlatan Ibrahimovic, ameliyatının başarılı geçtiğini ve kısa sürede sahalara döneceğini açıkladı.
Ibrahimovic, Belçika ekibi Anderlecht ile 20 Nisan'da oynanan UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanş karşılaşmasında dizinden sakatlanmıştı.
Sezon sonunda Manchester ekibi ile sözleşmesi bitecek olan 35 yaşındaki golcü oyuncu, bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 46 maçta rakip fileleri 28 kez havalandırdı.
- 02 Mayıs 2017, Salı
- Güncelleme: 17:14
- ''O sene, bu sene!''
Toplam 10
Yorum
provake etme Sen nifak tohumları ekmeye gelmişsin arsen i amacın belli.. Git başka yerleri trolle..
- ''O sene, bu sene!''
Toplam 10
Yorum
Provake etme Gs -Fb li misin git oralara yaz.. Başkanınımızı çekemiyorsunuz gelip burda bjk li gibi davranıp kötülüyorsunuz..
- ''O sene, bu sene!''
Toplam 10
Yorum
provake etme Futboldn o kadar anlıyorsun işte.Yıllardır neler gördük bu kulüpte,sen işine bak hangi takımlı olduğun belli değil.Provake etme BJK ailesini
Ibra'dan sakatlık açıklaması haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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