İngiltere Premier Lig'in 35. haftasında Liverpool, deplasmanda Watford'u Emre Can'ın attığı golle 1-0 yendi.
Vicarage Road'da oynanan maçta Liverpool, 45+2. dakikada Türk asıllı Alman futbolcu Emre Can'ın ayağından bulduğu şık rövaşata golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Mücadelede başka gol olmayınca Liverpool, 3 puanı tek golle aldı.
Emre Can'ın 90 dakika sahada kaldığı karşılaşmada, Liverpool'un Brezilyalı futbolcusu Philippe Coutinho, 13. dakikada sakatlanarak yerini Adam Lallana'ya bıraktı.
Ligde puanını 69'a çıkaran Liverpool, 3. sıradaki yerini korudu. Watford ise 40 puanda kaldı.
- 01 Mayıs 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 00:15
- ''İkincilik ve kupa iyi iş''
Toplam 3
Yorum
POYRAZ Kümeye düşme adayı Rizeye bile 6 savunma adamıyla çıkıyorsun senin bildiğin sana kalsın Musa şu haliyle 40 tane RVP eder BJK maçında oynatma
- Galatasaray'dan gol yağmuru
Toplam 6
Yorum
Özgür Bu maç kimseyi yanıltmasın geçen hafta akhisarda bursa ya 5 attı adana maçına benzer bi durum hala aynı fikirdeyim tudor gs ın hocası olamaz
- Penaltı itirazları!
Toplam 8
Yorum
ne kadar kollama o kadar başarı. HAMZA DENİZLİ ORHAN HOCA şota sadi hami hoca BAŞARIYI YAKALAMAK İÇİN 40 HOCA DEĞİŞTİRSENİZ TFF İSTEMEDİKTEN SONRA BAŞARI GELMEZ.
Liverpool, Emre Can'ın golüyle kazandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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