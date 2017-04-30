 Tottenham, Arsenal'e şans tanımadı – Fotomaç – 30 Nisan 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    30 Nisan 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    , 'e şans tanımadı

    Tottenham, Arsenal'e şans tanımadı

    'in 35. haftasında , ağırladığı 'i 2-0 yendi.

    Başkent Londra'daki White Hart Lane Stadı'nda oynanan maçın ilk yarı 0-0 berabere tamamlandı.

    İkinci yarıya hızlı başlayan , 55. dakikada Dele Alli ve 58. dakikada penaltıdan Harry Kane'in attığı gollerle 'i 2-0 mağlup etti.

    Bu galibiyetle, ligde ikinci sırada bulunan Tottenham puanını 77'ye yükseltti ve lider Chelsea ile olan 4 puanlık farkı korudu. 33 maç sonunda 60 puan toplayan Arsenal ise 6. sırada yer alıyor.

    1. 30 Nisan 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 20:44
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Tottenham, Arsenal'e şans tanımadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.