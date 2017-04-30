 Manchester United'dan buruk rekor! – Fotomaç – 30 Nisan 2017
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    30 Nisan 2017, Pazar
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    'dan buruk rekor!

    Manchester United'dan buruk rekor!

    Premier Lig'de , ile Old Trafford'da oynadığı maçta 1-1'lik berabere kaldı.

    Devler Ligi'ne katılma yolunda kritik bir puan kaybı yaşayan Kırmızı Şeytanlar, yenilmezlik serisini 25 maça çıkardı ve 2010/11 yılında Ferguson'a ait yenilmezlik rekorunu kırdı.

    45. dakikada Wayne Rooney'in tartışmalı penaltı golüyle 1-0 öne geçen ManU, 79. dakikada Gylfi Sigurdsson'un golüne engel olamadı.

    Bu skorun ardından 65, Swansea ise 32 puanda haftayı tamamladı.

    1. 30 Nisan 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 18:45
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