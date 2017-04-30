Manchester United'dan buruk rekor!
Premier Lig'de Manchester United, Swansea City ile Old Trafford'da oynadığı maçta 1-1'lik berabere kaldı.
Devler Ligi'ne katılma yolunda kritik bir puan kaybı yaşayan Kırmızı Şeytanlar, yenilmezlik serisini 25 maça çıkardı ve 2010/11 yılında Ferguson'a ait yenilmezlik rekorunu kırdı.
45. dakikada Wayne Rooney'in tartışmalı penaltı golüyle 1-0 öne geçen ManU, 79. dakikada Gylfi Sigurdsson'un golüne engel olamadı.
Bu skorun ardından Manchester United 65, Swansea ise 32 puanda haftayı tamamladı.
- 30 Nisan 2017, Pazar
- Güncelleme: 18:45
- ''Seneye şampiyonuz''
Toplam 24
Yorum
hakan temür bu değilmiydi üç sene şampiyonuz diyen
- Topun canı var!
Toplam 2
Yorum
seko takımın en yararlı oyuncusu bile olsa gününde olmadığında kenara alabilecek özgüvene sahip hocamız hiç olmadı ki zaten...!! konumuz Olcay..
- 90+2'de 'Moussa Şov'
Toplam 2
Yorum
amasyalı bu maç berabere bite bilir. veya rize yener bu futbolla fener hiç bir şey yapamaz şu anda ilk yarı bitmek üzere skor 1-1
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