 Manchester City yine kayıp! – Fotomaç – 30 Nisan 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    30 Nisan 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    yine kayıp!

    Manchester City yine kayıp!

    Geçen hafta Manchester derbisinden 1 puan alabilen , Middlesbrough deplasmanında da istediğini alamadı. Mücadele 2-2 beraberlikle sona erdi.

    Riverside'de 38. dakikada Negredo ile öne geçen Boro, 69. dakikada Agüero'nun penaltısına engel olamadı. Ancak Chembers 77'de ev sahibini bir kez daha öne geçirdi. 85. dakikada Jesus sahneye çıktı skoru 2-2 olarak ilan etti.

    Bu sonuçla haftayı 66 puanla tamamlayan City 3. sırada bulunuyor.
    1. 30 Nisan 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 18:47
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Manchester City yine kayıp! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.