Manchester City yine kayıp!

Geçen hafta Manchester derbisinden 1 puan alabilen Manchester City, Middlesbrough deplasmanında da istediğini alamadı. Mücadele 2-2 beraberlikle sona erdi.

Riverside'de 38. dakikada Negredo ile öne geçen Boro, 69. dakikada Agüero'nun penaltısına engel olamadı. Ancak Chembers 77'de ev sahibini bir kez daha öne geçirdi. 85. dakikada Jesus sahneye çıktı skoru 2-2 olarak ilan etti.



Bu sonuçla haftayı 66 puanla tamamlayan City 3. sırada bulunuyor.