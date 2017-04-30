Manchester City yine kayıp!
Geçen hafta Manchester derbisinden 1 puan alabilen Manchester City, Middlesbrough deplasmanında da istediğini alamadı. Mücadele 2-2 beraberlikle sona erdi.
Riverside'de 38. dakikada Negredo ile öne geçen Boro, 69. dakikada Agüero'nun penaltısına engel olamadı. Ancak Chembers 77'de ev sahibini bir kez daha öne geçirdi. 85. dakikada Jesus sahneye çıktı skoru 2-2 olarak ilan etti.
Bu sonuçla haftayı 66 puanla tamamlayan City 3. sırada bulunuyor.
Bu sonuçla haftayı 66 puanla tamamlayan City 3. sırada bulunuyor.
- 30 Nisan 2017, Pazar
- Güncelleme: 18:47
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Seneye şampiyonuz
Toplam 24
Yorum
hakan temür bu değilmiydi üç sene şampiyonuz diyen
- Topun canı var!
Toplam 2
Yorum
seko takımın en yararlı oyuncusu bile olsa gününde olmadığında kenara alabilecek özgüvene sahip hocamız hiç olmadı ki zaten...!! konumuz Olcay..
- 90+2'de 'Moussa Şov'
Toplam 2
Yorum
amasyalı bu maç berabere bite bilir. veya rize yener bu futbolla fener hiç bir şey yapamaz şu anda ilk yarı bitmek üzere skor 1-1
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