Lider Chelsea deplasmanda kazandı
İngiltere Premier Lig lideri Chelsea, deplasmanda Everton'ı 3-0 mağlup etti.
Karşılaşmanın ilk yarısında iki takım da gol bulamayınca soyunma odasına 0-0 beraberlikle gidildi. İkinci yarıda üstün olan Chelsea, 66. dakikada Pedro'nun golüyle 1-0 öne geçti. Lider Chelsea, 79. dakikada Gary Cahill ve 86. dakikada Brezilyalı futbolcusu Willian ile iki gol daha bularak, Everton karşısında mücadeleden 3-0 galip ayrıldı.
Chelsea, 34 maç sonunda topladığı 81 puanla zirvede yer alıyor.
Günün diğer maçında ise Manchester City deplasmanda Middlesbrough ile 2-2 berabere kaldı.
- 30 Nisan 2017, Pazar
- Güncelleme: 18:42
- Seneye şampiyonuz
Toplam 24
Yorum
hakan temür bu değilmiydi üç sene şampiyonuz diyen
- Topun canı var!
Toplam 2
Yorum
seko takımın en yararlı oyuncusu bile olsa gününde olmadığında kenara alabilecek özgüvene sahip hocamız hiç olmadı ki zaten...!! konumuz Olcay..
- 90+2'de 'Moussa Şov'
Toplam 2
Yorum
amasyalı bu maç berabere bite bilir. veya rize yener bu futbolla fener hiç bir şey yapamaz şu anda ilk yarı bitmek üzere skor 1-1
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