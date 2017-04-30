Lider Chelsea deplasmanda kazandı

Ligde 35. hafta mücadelesinde Chelsea, Goodison Park'ta Everton'a konuk oldu.

Karşılaşmanın ilk yarısında iki takım da gol bulamayınca soyunma odasına 0-0 beraberlikle gidildi. İkinci yarıda üstün olan Chelsea, 66. dakikada Pedro'nun golüyle 1-0 öne geçti. Lider Chelsea, 79. dakikada Gary Cahill ve 86. dakikada Brezilyalı futbolcusu Willian ile iki gol daha bularak, Everton karşısında mücadeleden 3-0 galip ayrıldı.

Chelsea, 34 maç sonunda topladığı 81 puanla zirvede yer alıyor.

Günün diğer maçında ise Manchester City deplasmanda Middlesbrough ile 2-2 berabere kaldı.