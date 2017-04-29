 Lens'in takımı küme düştü – Fotomaç – 29 Nisan 2017
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    29 Nisan 2017, Cumartesi
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    Lens'in takımı küme düştü

    Lens'in takımı küme düştü

    Lens'in bonservisini elinde bulunduran Sunderland, Premier Lig'e veda etti. Hollandalı yıldız oyuncu Jeremain Lens daha önce yapmış olduğu açıklamada, "Sözleşmem hakkında fazla konuşmak istemiyorum ama Sunderland küme düşerse birçok şey daha kolay olacaktır" demişti.

    Fenerbahçe'ye İngiltere'den müjdeli haber geldi. Sarı-lacivertli ekipte kiralık forma giyen Jeremain Lens'in takımı Sunderland, Premier Lig'de bitime 4 hafta kala küme düştü.

    Kendi sahasında Bournemouth'a 1-0'a yenilen kırmızı-beyazlı ekip Premier Lig'e veda etti. Bu durumda Lens'in Fenerbahçe'ye transferinin yolu iyice açıldı.
    1. 29 Nisan 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 20:37
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