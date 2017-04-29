Lens'in takımı küme düştü
Lens'in bonservisini elinde bulunduran Sunderland, Premier Lig'e veda etti. Hollandalı yıldız oyuncu Jeremain Lens daha önce yapmış olduğu açıklamada, "Sözleşmem hakkında fazla konuşmak istemiyorum ama Sunderland küme düşerse birçok şey daha kolay olacaktır" demişti.
Kendi sahasında Bournemouth'a 1-0'a yenilen kırmızı-beyazlı ekip Premier Lig'e veda etti. Bu durumda Lens'in Fenerbahçe'ye transferinin yolu iyice açıldı.
- 29 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 20:37
- "Açık ara lider..."
Toplam 1
Yorum
ADEM33 ANCAK KONUSUN DELİKANLI OLDUGUNUZU DUSUNUYORUM VE AZIZ YILDIRIMIN KARSISINA CIKIN ARTIK FB ONUN ELINDEN ALIN LUTFEN
- Beşiktaş'ın Başakşehir'e şansı tutmuyor
Toplam 2
Yorum
advers Konyada bir aralar öyleydi . Üstelik Başakşehire geçen sezonun ilk maçında 4 tane attık diye hatırlıyorum yanılıyorsam düzeltin !
- Çekiniyorlar!
Toplam 12
Yorum
advers Sayın Orman Köln FC'nin kalecisi Timo Horn'a dikkatinizi çekmek isterim böyle bir kalecinin Beşiktaş'ta olması mutlaka gerekiyor
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