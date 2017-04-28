 Dejan Lovren Liverpool ile nikah tazeledi – Fotomaç – 28 Nisan 2017
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    28 Nisan 2017, Cuma
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    Dejan Lovren Liverpool ile nikah tazeledi

    Dejan Lovren Liverpool ile nikah tazeledi

    İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool, Hırvat defans Dejan Lovren'in sözleşmesini 2021 yılına kadar uzattı.

    2014 yılında Southampton'tan 20 milyon Sterlin bonservis bedeli ile Liverpool'a transfer olan Lovren 105 maça çıktı. İmza sonrası kısa bir açıklama yapan Hırvat defans "Liverpool'da kaldığım için çok mutluyum.Amacım her zaman bu kulübe hizmet etmek" dedi.
    1. 28 Nisan 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 13:27
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