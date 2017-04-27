Tottenham zirve takibini sürdürdü
İngiltere Premier Lig'de lider Chelsea'nin en yakın rakibi Tottenham, 34. hafta maçında konuk olduğu Crystal Palace'ı 1-0 mağlup etti
İngiltere Premier Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Tottenham, deplasmanda Crystal Palace'ı 1-0 yendi.
Sellhurst Park'ta oynanan 34. hafta karşılaşmasında Tottenham'a galibiyeti getiren golü, 78. dakikada Christian Eriksen kaydetti.
Bu galibiyetle puanını 74 yapan lig ikincisi Tottenham, lider Chelsea'nin 4 puan gerisinde takibini sürdürdü.
Premier Lig'de günün diğer maçlarında Arsenal, Leicester City karşısında, Middlesbrough ise Sunderland önünde 1-0 galip geldi.
- 27 Nisan 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:38
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