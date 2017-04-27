Manchester derbisinde gol sesi çıkmadı
İngiltere Premier Lig'in 34. haftasında oynanan derbide, Manchester City ile Manchester United golsüz berabere kaldı.
Etihad Stadı'nda oynanan karşılaşmada rakip kaleye daha fazla giden taraf, ev sahibi Manchester City oldu. Manchester United, sakatlıkları bulunan Zlatan Ibrahimovic ve Paul Pogba gibi yıldızlarından yoksun çıktığı maçta hücum hattında üretken bir performans sergileyemedi.
Konuk takımda Marouane Fellaini, 84. dakikada Sergio Agüero'ya kafa attığı gerekçesiyle direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Karşılaşmanın 90+1. dakikasında, Manchester City forveti Gabriel Jesus'un rakip filelere gönderdiği top, ofsayt gerekçesiyle gol değeri kazanmadı.
İki takımın da gol yollarında etkisiz kaldığı Manchester derbisi, 0-0'lık beraberlikle tamamlandı.
Lig dördüncüsü Manchester City, bu sonuçla puanını 65 yaptı. Manchester United ise rakibinin bir puan gerisinde beşinci sırada yer aldı.
- 27 Nisan 2017, Perşembe
- Güncelleme: 00:18
- Polis o taraftarı görüntülerden buldu!
Toplam 9
Yorum
Vatandaş Bu adamı içeri atın diyenler olmuş,,o zaman volkan babacan,ufuk ceylan,yalçın müebbet yatsın!!!
- Favori Soldado
Toplam 12
Yorum
Ahmet Can Bu adamı 2012 yıllarındaki durumuna göre talip oldular heralde. Yenisiyle eskisi arasında dağlar kadar fark var. Bu haliyle alınmaz.
- Kale gibi stoper Benatia
Toplam 16
Yorum
Bjkli Benatia müthiş olur.adam romadan 26m bayerne gitmiş ordan juventus kiralamis bizimkiler beğenmiyor. Ya marceloyu hannoverden aldık hatirlatm
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