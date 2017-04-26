 Pogba, City maçında yok – Fotomaç – 26 Nisan 2017
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    26 Nisan 2017, Çarşamba
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    Pogba, City maçında yok

    Pogba, City maçında yok

    'ın Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho, Fransız futbolcu 'nın yarın ile karşılaşacakları derbide sakatlığı nedeniyle forma giyemeyeceğini açıkladı.

    İngiliz basınına yaptığı açıklamada, takımdaki sakat oyuncuların durumları hakkında bilgi veren Mourinho, "Pogba, maçında oynayamayacak. Valencia ve Herrera ise hazır durumda. Mevcut oyuncularımızla elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Futbolcularıma güveniyorum. Hepsi bu maç için hazır." ifadelerini kullandı.

    Takımın İsveçli yıldızı Zlatan Ibrahimovic'in sakatlığı hakkında da değerlendirmede bulunan Portekizli çalıştırıcı, "Sakatlığı nedeniyle büyük bir ameliyat geçirecek. O, güçlü biri. Hayatı boyunca mücadele ettiğini, şimdi de sakatlıktan en iyi şekilde dönebilmek için aynı şeyi yapması gerektiğini ona söyledim. Şu anda sezon sonunda bitecek sözleşmesi ve geleceğinin ne olacağıyla ilgilenmiyorum. Beni ilgilendiren, sadece ameliyatının başarılı bir şekilde sonuçlanması." şeklinde konuştu.

    'nin Etihad Stadı'nda 'ı ağırlayacağı derbi karşılaşması, yarın TSİ 22.00'de başlayacak. İngiltere Premier Lig'de 64 puana sahip Manchester City dördüncü, 63 puanı bulunan ise beşinci sırada yer alıyor.

    1. 26 Nisan 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 21:10
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