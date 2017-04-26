 İngiliz futbolunda şok gelişme – Fotomaç – 26 Nisan 2017
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    26 Nisan 2017, Çarşamba
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    İngiliz futbolunda şok gelişme

    İngiliz futbolunda şok gelişme

    West Ham ve Newcastle kulüplerine vergi memurları baskın düzenledi

    İngiltere Maliye Bakanlığına bağlı Gelir ve Gümrük İdaresi memurları bu sabah West Ham ve Newcastle kulüplerine baskın düzenledi. 180 memurun düzenlediği baskın sonucu çok sayıda kişinin gözaltına alındığı belirtilirken, yapılan aramalarda ekonomik ve mali kayıtlar, bilgisayarlar ve telefonlara da el konulduğu belirtildi. Yaklaşık 5 Milyon Sterlin gelir vergisi ve sigorta dolandırıcılığı şüphesiyle düzenlenen baskın için West Ham kulübü yetkilileri " Gelir ve Gümrük İdaresi memurları ile işbirliğine hazırız" açıklaması yaptı.

    İngiliz basınında yer alan haberlere göre operasyonda gözaltına alınanlar arasında Newcastle United'ın idari menajeri Lee Charnley'in de olduğu belirtiliyor.Fransız yetkililerin de İngiltere'de yapılan soruşturmaya yardım ettiğini, ayrıca operasyon kapsamında Fransa'da da çeşitli yerlerde arama yapıldığı ve tutuklalamar yapıldığı belirtildi. Gelir ve Gümrük İdaresi yaptığı açıklamada operasyonların devam edeceğini söyledi.
    1. 26 Nisan 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 14:34
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