İngiliz futbolunda şok gelişme
West Ham ve Newcastle kulüplerine vergi memurları baskın düzenledi
İngiltere Maliye Bakanlığına bağlı Gelir ve Gümrük İdaresi memurları bu sabah West Ham ve Newcastle kulüplerine baskın düzenledi. 180 memurun düzenlediği baskın sonucu çok sayıda kişinin gözaltına alındığı belirtilirken, yapılan aramalarda ekonomik ve mali kayıtlar, bilgisayarlar ve telefonlara da el konulduğu belirtildi. Yaklaşık 5 Milyon Sterlin gelir vergisi ve sigorta dolandırıcılığı şüphesiyle düzenlenen baskın için West Ham kulübü yetkilileri " Gelir ve Gümrük İdaresi memurları ile işbirliğine hazırız" açıklaması yaptı.
İngiliz basınında yer alan haberlere göre operasyonda gözaltına alınanlar arasında Newcastle United'ın idari menajeri Lee Charnley'in de olduğu belirtiliyor.Fransız yetkililerin de İngiltere'de yapılan soruşturmaya yardım ettiğini, ayrıca operasyon kapsamında Fransa'da da çeşitli yerlerde arama yapıldığı ve tutuklalamar yapıldığı belirtildi. Gelir ve Gümrük İdaresi yaptığı açıklamada operasyonların devam edeceğini söyledi.
İngiliz basınında yer alan haberlere göre operasyonda gözaltına alınanlar arasında Newcastle United'ın idari menajeri Lee Charnley'in de olduğu belirtiliyor.Fransız yetkililerin de İngiltere'de yapılan soruşturmaya yardım ettiğini, ayrıca operasyon kapsamında Fransa'da da çeşitli yerlerde arama yapıldığı ve tutuklalamar yapıldığı belirtildi. Gelir ve Gümrük İdaresi yaptığı açıklamada operasyonların devam edeceğini söyledi.
- 26 Nisan 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 14:34
FOTOMAÇ GÜNDEM
- ‘Serbest geçiş’ şeridi!
Toplam 17
Yorum
okan hamzanın hatırası sağolsun alt yapıdan çocuk getir o çocuk bile yanından atar geçer bunun
- Sistem kararı
Toplam 6
Yorum
ÇAĞRI ARAYAN ARADIĞINI BULUR
- Leiva Aslan gibi
Toplam 10
Yorum
istifa et takım gençleştirilecek derken bu mu selçuk kazmasının ikizini getirecekler bu yönetim derhal gitmeli
İngiliz futbolunda şok gelişme haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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