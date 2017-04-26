Futboldan 18 ay men edildi!
İngiltere Premier Lig takımlarından Burnley'de oynayan orta saha oyuncusu Joey Barton, bahis olayına karıştığı gerekçesiyle 18 ay men cezası aldı.
Barton'ın, 26 Mart 2006-13 Mayıs 2016 tarihlerinde oynanan futbol karşılaşmalarında 1260 kez bahis olaylarına karıştığı öne sürülüyordu.
Kariyerinde Manchester City, Newcastle United, Marsilya ve Rangers gibi ekiplerde de forma giyen Barton, Burnley ile bu sezon 18 maça çıkıp bir gole imza attı.
- 26 Nisan 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 16:28
- ‘Serbest geçiş’ şeridi!
Toplam 17
Yorum
okan hamzanın hatırası sağolsun alt yapıdan çocuk getir o çocuk bile yanından atar geçer bunun
- Sistem kararı
Toplam 6
Yorum
ÇAĞRI ARAYAN ARADIĞINI BULUR
- Leiva Aslan gibi
Toplam 10
Yorum
istifa et takım gençleştirilecek derken bu mu selçuk kazmasının ikizini getirecekler bu yönetim derhal gitmeli
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