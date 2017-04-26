Chelsea evinde kazandı
İngiltere Premier Lig lideri Chelsea, sahasında Southampton'ı 4-2 mağlup etti.
Ligde 34. hafta mücadelesinde Chelsea, Stamford Bridge Stadı'nda Southampton'ı ağırladı.
Karşılaşmaya hızlı başlayan Chelsea, 5. dakikada Eden Hazard'ın golüyle 1-0 öne geçti. Rakibine 24. dakikada Oriol Romeu'nun golüyle karşılık veren Southampton, 1-1'lik beraberliği yakaladı. Ev sahibi takım, 45+1. dakikada Gary Cahill'in attığı golle ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı.
Chelsea, 54 ve 89. dakikalarda Diego Costa'nın golleriyle skoru 4-1'e getirdi. Southampton'da 90+4. dakikada sahneye çıkan Ryan Bertrand, durumu 4-2 yaparak maçın skorunu belirledi.
Bu galibiyetle puanını 78 yapan Chelsea, bir maç fazlasıyla en yakın takipçisi Tottenham'ın 7 puan önünde liderliğini sürdürdü.
- 26 Nisan 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 02:00
- Galatasaray Timsah'a bileniyor
Toplam 2
Yorum
4,4,2 muslera,linnes,hakan,ahmet,sabri,tolga,selçuk,bruma,rodrigues,eren,podolski çıkacağın kadro bu şu carole ve yasin takıntından vazgeç!!
- Rıdvan Dilmen'den Başakşehir'e sert tepki
Toplam 42
Yorum
black-KARTAL EMRE Sütkardesler filmindeki komutan Hüsamettin gibi veriyor gazi sonrada Arkanizdayim Aslanlarim diyor
- Final gibi 2 maç
Toplam 2
Yorum
GÖZ_GÖZ Korkmayın GÖZTEPE adam olanı sever
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