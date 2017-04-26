 Chelsea evinde kazandı – Fotomaç – 26 Nisan 2017
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    26 Nisan 2017, Çarşamba
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    evinde kazandı

    Chelsea evinde kazandı

    lideri , sahasında 'ı 4-2 mağlup etti.

    Ligde 34. hafta mücadelesinde , Stamford Bridge Stadı'nda 'ı ağırladı.

    Karşılaşmaya hızlı başlayan Chelsea, 5. dakikada Eden Hazard'ın golüyle 1-0 öne geçti. Rakibine 24. dakikada Oriol Romeu'nun golüyle karşılık veren Southampton, 1-1'lik beraberliği yakaladı. Ev sahibi takım, 45+1. dakikada Gary Cahill'in attığı golle ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı.

    Chelsea, 54 ve 89. dakikalarda Diego Costa'nın golleriyle skoru 4-1'e getirdi. Southampton'da 90+4. dakikada sahneye çıkan Ryan Bertrand, durumu 4-2 yaparak maçın skorunu belirledi.

    Bu galibiyetle puanını 78 yapan Chelsea, bir maç fazlasıyla en yakın takipçisi Tottenham'ın 7 puan önünde liderliğini sürdürdü.

    1. 26 Nisan 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:00
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