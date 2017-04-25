 Newcastle United Premier Lig'de – Fotomaç – 25 Nisan 2017
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    25 Nisan 2017, Salı
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    Newcastle United Premier Lig'de

    Newcastle United Premier Lig'de

    İngiltere Championship ekiplerinden Newcastle United, sezon bitimine iki hafta kala Premier Lig'e çıkmayı garantiledi.

    Ligin 44. hafta maçında ağırladığı Preston North End'i 4-1 yenen İspanyol teknik adam Rafael Benitez'in çalıştırdığı Newcastle United, ligi ilk iki takım arasında bitirmeyi garantileyerek yeniden Premier Lig'de mücadele etmeye hak kazandı.

    1. 25 Nisan 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:41
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