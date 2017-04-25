Chelsea evinde kazandı
İngiltere Premier Lig lideri Chelsea, sahasında Southampton'ı 4-2 mağlup etti.
Ligde 34. hafta mücadelesinde Chelsea, Stamford Bridge Stadı'nda Southampton'ı ağırladı.
Karşılaşmaya hızlı başlayan Chelsea, 5. dakikada Eden Hazard'ın golüyle 1-0 öne geçti. Rakibine 24. dakikada Oriol Romeu'nun golüyle karşılık veren Southampton, 1-1'lik beraberliği yakaladı. Ev sahibi takım, 45+1. dakikada Gary Cahill'in attığı golle ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı.
Chelsea, 54 ve 89. dakikalarda Diego Costa'nın golleriyle skoru 4-1'e getirdi. Southampton'da 90+4. dakikada sahneye çıkan Ryan Bertrand, durumu 4-2 yaparak maçın skorunu belirledi.
Bu galibiyetle puanını 78 yapan Chelsea, bir maç fazlasıyla en yakın takipçisi Tottenham'ın 7 puan önünde liderliğini sürdürdü.
- 25 Nisan 2017, Salı
- Güncelleme: 00:13
- Taşlar yerinden oynadı
Toplam 42
Yorum
Tahir duman Care Fatih Terim, A.Albayrak, Ali Durust, baska caresi yok bu isin
- Adana acılı Kartal TATlı (Talisca-Aboubakar-Tosic)
Toplam 22
Yorum
ilhan asıl adana süperdi dostum.adamlar tüm maçlarının ? ini böyle oynasaymış şampiyonluk adayı olurlardı herhalde.haftaya da 5 yerler o başka
- G.Saray bizden daha iyiydi
Toplam 5
Yorum
ayıptır koca fenerbahçe maç boyu 3 pozisyonu var düşün hiç bu kadar düştü mü 71 29 topla oynama bu takımla övünen fenerliler futboldan anlamıyor...
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