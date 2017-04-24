İngiltere'de yılın futbolcusu Kante
Dünyanın en çok izlenen futbol liglerinden biri konumundaki İngiltere Premier Lig'de yılın futbolcusu, lider Chelsea'de forma giyen N'Golo Kante oldu.
Kante, sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıklayan John Terry (2005) ve Hazard'ın (2015) ardından Chelsea adına bu ödülü kazanan üçüncü futbolcu oldu.
Geçen sezon Leicester City ile Premier Lig şampiyonluğu yaşayan 26 yaşındaki Kante, yaklaşık 30 milyon sterlin bonservis bedeli karşılığında Temmuz 2016'da Chelsea'ye transfer olmuştu.
Mavi-beyazlı formayla bu sezon ligde 31 karşılaşmada oynayan Kante, bir gol ile bir asistlik performans sergiledi.
PFA tarafından yapılan oylamada, Chelsea'nin en yakın takipçisi Tottenham ile bu sezon ligde 31 maça çıkan ve 16 kez rakip fileleri havalandıran 21 yaşındaki Dele Alli de üst üste ikinci kez "Yılın genç futbolcusu" seçildi.
- 24 Nisan 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 10:11
- ''3. Lig takımları bile...''
Toplam 20
Yorum
vedaku Son 4 maçta 3 yenilgi almış takımına bakmayıp gelip FB'ye taş atıyor. Neyse ki hakettiği Japonya ligine gidiyor.
- ''3. Lig takımları bile...''
Toplam 20
Yorum
beko bir beşiktaşlı olarak podolskiye katılıyorum.fenerbahçe tariihinin en vasat futbolunu oynadı.berabere bitse rezil olacaklardı o gol kurtardı
- Volkan Demirel'den flaş sözler
Toplam 4
Yorum
beko fb son dakikada o golü bulmasaydı şuan ptt takımı olsan bu kadar ezilmezdin muhabbeti yapılacaktı.ama şimdi şampıyon olduklarını sanıyolar
İngiltere'de yılın futbolcusu Kante haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.