Ibrahimovic'ten sakatlık açıklaması
İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United'ın İsveçli yıldızı Zlatan Ibrahimovic, yaşadığı sakatlık nedeniyle sahalardan bir süre uzak kalacağını açıklayarak, "Pes etmek diye bir seçenek yok, yakında görüşürüz." dedi.
Ibrahimovic, Instagram'dan ayaklarının fotoğrafıyla paylaştığı mesajda, "Öncelikle, tüm desteğiniz ve sevginiz için teşekkür ederim. Sakatlık nedeniyle bir süre futboldan uzak kalacağım. Diğer her şey gibi bunu da atlatacağım ve daha güçlü geri döneceğim. Şu ana kadar tek bacakla oynadım, dolayısıyla bu durum benim için problem değil. Bir şeyden eminim ki ne zaman duracağıma ve başka şeylere ben karar veririm. Pes etmek diye bir seçenek yok, yakında görüşürüz." ifadelerini kullandı.
Sahalardan ne kadar uzak kalacağı yapılacak detaylı kontrollerin ardından belli olacak deneyimli oyuncu, kırmızı-siyahlı formayla bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 46 maçta 28 gol ve 10 asistlik performans sergiledi.
- 24 Nisan 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 11:50
- Galatasaray derbi zaferini unuttu
Toplam 9
Yorum
En ıyısı messi Bir real barcaya bakın ts bjk maçına bakın bide gs fb maçına bakın özetini izlerken sıkıldım ya . Not trabzonspor fb yı kendi evinde yenecek
- Locadia takibi
Toplam 5
Yorum
bahar beşşiktaş seni çok seviyorummm kalbim hep seninnle
- Çifte bayram oldu
Toplam 4
Yorum
selçuk bu takıma 2 tane orta saha ve 1 tane forvet lazım orta saha top taşıyamıyor hüçüma cıkamıyor
Ibrahimovic'ten sakatlık açıklaması haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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