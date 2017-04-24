 Arsenal, City'yi uzatmada geçti – Fotomaç – 24 Nisan 2017
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    24 Nisan 2017, Pazartesi
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    , City'yi uzatmada geçti

    Arsenal, City'yi uzatmada geçti

    İngiltere Federasyon Kupası'nda () 'yi normal süresi 1-1 biten maçın uzatma devreleri sonunda 2-1 mağlup eden , finale yükseldi.

    Başkent Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanan yarı final maçının ilk yarısı golsüz sona erdi.

    Sergio Agüero, 62. dakikada attığı golle 'yi 1-0 öne geçirdi.

    Karşılaşmanın 72. dakikasında Nacho Monreal, 'a 1-1'lik beraberliği getiren golü kaydetti. Mücadelenin normal süresi 1-1'lik eşitlikle tamamlandı ve uzatma devrelerine geçildi.

    Uzatmalarda golü bulan taraf Arsenal oldu. Arsenal, 101. dakikada Alexis Sanchez'in golüyle karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

    Bu skorla Arsenal, Chelsea'nin finaldeki rakibi oldu. Arsenal, son 4 sezonda 3. kez finale kalmayı başardı.

    Arsenal ile Chelsea arasındaki final karşılaşması, 27 Mayıs'ta Wembley Stadı'nda oynanacak.

    1. 24 Nisan 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:42
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