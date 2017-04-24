Arsenal, City'yi uzatmada geçti
İngiltere Federasyon Kupası'nda (FA Cup) Manchester City'yi normal süresi 1-1 biten maçın uzatma devreleri sonunda 2-1 mağlup eden Arsenal, finale yükseldi.
Başkent Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanan yarı final maçının ilk yarısı golsüz sona erdi.
Sergio Agüero, 62. dakikada attığı golle Manchester City'yi 1-0 öne geçirdi.
Karşılaşmanın 72. dakikasında Nacho Monreal, Arsenal'a 1-1'lik beraberliği getiren golü kaydetti. Mücadelenin normal süresi 1-1'lik eşitlikle tamamlandı ve uzatma devrelerine geçildi.
Uzatmalarda golü bulan taraf Arsenal oldu. Arsenal, 101. dakikada Alexis Sanchez'in golüyle karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.
Bu skorla Arsenal, Chelsea'nin finaldeki rakibi oldu. Arsenal, son 4 sezonda 3. kez finale kalmayı başardı.
Arsenal ile Chelsea arasındaki FA Cup final karşılaşması, 27 Mayıs'ta Wembley Stadı'nda oynanacak.
- 24 Nisan 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:42
- Yanal’ın Tosic aşkı
Toplam 5
Yorum
Armağan Tosic Stoper mi :D
- ''3. Lig takımları bile...''
Toplam 17
Yorum
FBli poldi boş konuşma kadıköyde de biz 20 gömlek üstündük o zaman da biz kazandık 2 maçı da aldık ağlamaya gerek yok
- ''3. Lig takımları bile...''
Toplam 17
Yorum
Ekrem doğru demiş fb korneri yok korner varya basit gibi gelir sana ama yok fb atağa çıkmadı gs 10 geldi atamadı fb 1 geldi attı işin özü bu
Arsenal, City'yi uzatmada geçti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.