Ibra yoksa Rooney var!
Manchester United, ilk 4 için önem taşıyan maçta Burnley'yi deplasmanda 2-0 yendi ve çıkışına devam etti.
Bu sonuçla puanını 63'e çıkaran Kırmızı Şeytanlar, ilk 4 savaşına devam etti.
- 23 Nisan 2017, Pazar
- Güncelleme: 20:04
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Toplam 3
Yorum
KraLTR Futbolcuysa futbolculugunu bilecek ne bu sokak eskiyalari gibi saldirmak kavga cikarmak hesap verecekler.
- Başakşehirli futbolculara soruşturma!
Toplam 3
Yorum
KraLTR Yok öyle hesap sorulacak özür dileyip gecistirmekle olmaz ne saniyor bunlar kendilerini.
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Toplam 2
Yorum
en iyi sonuç tudor ilk maçı seyretmedi herhalde.lens carole nin hatalarından golü attırdı ve orayı koridor haline getirdi.beraberlik iyidir galibiyet zor
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