Ibra yoksa Rooney var!

Manchester United, ilk 4 için önem taşıyan maçta Burnley'yi deplasmanda 2-0 yendi ve çıkışına devam etti.

Ibrahimovic'in sakatlığı sonrasındaki ilk maçta ManU'nun gollerini Martial ve Rooney attı.



Bu sonuçla puanını 63'e çıkaran Kırmızı Şeytanlar, ilk 4 savaşına devam etti.