 Ibra yoksa Rooney var! – Fotomaç – 23 Nisan 2017
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    23 Nisan 2017, Pazar
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    Ibra yoksa Rooney var!

    Ibra yoksa Rooney var!

    , ilk 4 için önem taşıyan maçta 'yi deplasmanda 2-0 yendi ve çıkışına devam etti.

    Ibrahimovic'in sakatlığı sonrasındaki ilk maçta ManU'nun gollerini Martial ve Rooney attı.

    Bu sonuçla puanını 63'e çıkaran Kırmızı Şeytanlar, ilk 4 savaşına devam etti.
    1. 23 Nisan 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 20:04
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