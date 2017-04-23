İngiltere Federasyon Kupası (FA Cup) yarı final karşılaşmasında Tottenham'ı 4-2 mağlup eden Chelsea, adını finale yazdıran ilk takım oldu.
Başkent Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanan ve 86 bin 355 taraftarın takip ettiği maçın 5. dakikasında Chelsea, Willian'ın golüyle 1-0 öne geçti. Tottenham, Harry Kane'in 18. dakikada fileleri havalandırması sonucu beraberliği sağladı: 1-1. Karşılaşmanın 43. dakikasında mavi-beyazlılar, Willian'ın penaltıdan kaydettiği golle 2-1 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.
Kuzey Londra ekibi Tottenham, bu sezon sergilediği performansla ön plana çıkan Dele Alli'nin 52. dakikada attığı golle skoru 2-2 yaptı ve maça yeniden ortak oldu.
Kupada en son 2012'de şampiyonluk yaşayan Chelsea, Eden Hazard'ın 75. dakikada attığı golle karşılaşmada üçüncü kez üstünlüğü ele geçirdi: 3-2. Batı Londra temsilcisi, 80. dakikada Nemanja Matic ile bir gol daha bularak mücadeleden 4-2 galip ayrıldı.
Federasyon Kupası'nda 12. kez finale yükselen Chelsea'nin rakibi, yarın Arsenal ile Manchester City arasında yapılacak müsabakanın ardından belli olacak. İngiltere Federasyon Kupası'nda final maçı, 27 Mayıs'ta Wembley Stadı'nda oynanacak.
- 23 Nisan 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:32
- Nuri Şahin sakatlandı
Toplam 1
Yorum
sami Nuriyi de topcu yaptiniz yani, bir ise yaradigi yok, bu sene onu bir turk takimina kakalarlar
- Schmidt’le görüşme!
Toplam 1
Yorum
Hamdi Güneş Yabancı hocalar konusunda çok dikkatli olunmalı.Onlar ne futbolcu,ne yönetici ne de seyirci karakterimizi tanımıyorlar.Sonra da geç oluyor .
- Başakşehir'den açıklama
Toplam 14
Yorum
Ugur Gözden düşmüş futbolcuları toplayıp, başına mükemmel bir hoca koyup, şampiyonluğa inandırıp, şamp. olmayacaklarını anladığında bu oluyo.
Chelsea, Tottenham'ı rahat geçti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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