Arsenal, City'yi uzatmada geçti

Başkent Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanan yarı final maçının ilk yarısı golsüz sona erdi.

Sergio Agüero, 62. dakikada attığı golle Manchester City'yi 1-0 öne geçirdi.

Karşılaşmanın 72. dakikasında Nacho Monreal, Arsenal'a 1-1'lik beraberliği getiren golü kaydetti. Mücadelenin normal süresi 1-1'lik eşitlikle tamamlandı ve uzatma devrelerine geçildi.

Uzatmalarda golü bulan taraf Arsenal oldu. Arsenal, 101. dakikada Alexis Sanchez'in golüyle karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

Bu skorla Arsenal, Chelsea'nin finaldeki rakibi oldu. Arsenal, son 4 sezonda 3. kez finale kalmayı başardı.

Arsenal ile Chelsea arasındaki FA Cup final karşılaşması, 27 Mayıs'ta Wembley Stadı'nda oynanacak.