 Chelsea, Tottenham'ı rahat geçti – Fotomaç – 22 Nisan 2017
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    22 Nisan 2017, Cumartesi
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    , 'ı rahat geçti

    Chelsea, Tottenham'ı rahat geçti

    İngiltere Federasyon Kupası () yarı final karşılaşmasında 'ı 4-2 mağlup eden , adını finale yazdıran ilk takım oldu.

    Başkent Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanan ve 86 bin 355 taraftarın takip ettiği maçın 5. dakikasında , Willian'ın golüyle 1-0 öne geçti. , Harry Kane'in 18. dakikada fileleri havalandırması sonucu beraberliği sağladı: 1-1. Karşılaşmanın 43. dakikasında mavi-beyazlılar, Willian'ın penaltıdan kaydettiği golle 2-1 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.

    Kuzey Londra ekibi Tottenham, bu sezon sergilediği performansla ön plana çıkan Dele Alli'nin 52. dakikada attığı golle skoru 2-2 yaptı ve maça yeniden ortak oldu.

    Kupada en son 2012'de şampiyonluk yaşayan Chelsea, Eden Hazard'ın 75. dakikada attığı golle karşılaşmada üçüncü kez üstünlüğü ele geçirdi: 3-2. Batı Londra temsilcisi, 80. dakikada Nemanja Matic ile bir gol daha bularak mücadeleden 4-2 galip ayrıldı.

    Federasyon Kupası'nda 12. kez finale yükselen Chelsea'nin rakibi, yarın Arsenal ile Manchester City arasında yapılacak müsabakanın ardından belli olacak. İngiltere Federasyon Kupası'nda final maçı, 27 Mayıs'ta Wembley Stadı'nda oynanacak.

    1. 22 Nisan 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 21:28
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