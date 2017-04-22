İngiltere Federasyon Kupası (FA Cup) yarı final karşılaşmasında Tottenham'ı 4-2 mağlup eden Chelsea, adını finale yazdıran ilk takım oldu.
Başkent Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanan ve 86 bin 355 taraftarın takip ettiği maçın 5. dakikasında Chelsea, Willian'ın golüyle 1-0 öne geçti. Tottenham, Harry Kane'in 18. dakikada fileleri havalandırması sonucu beraberliği sağladı: 1-1. Karşılaşmanın 43. dakikasında mavi-beyazlılar, Willian'ın penaltıdan kaydettiği golle 2-1 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.
Kuzey Londra ekibi Tottenham, bu sezon sergilediği performansla ön plana çıkan Dele Alli'nin 52. dakikada attığı golle skoru 2-2 yaptı ve maça yeniden ortak oldu.
Kupada en son 2012'de şampiyonluk yaşayan Chelsea, Eden Hazard'ın 75. dakikada attığı golle karşılaşmada üçüncü kez üstünlüğü ele geçirdi: 3-2. Batı Londra temsilcisi, 80. dakikada Nemanja Matic ile bir gol daha bularak mücadeleden 4-2 galip ayrıldı.
Federasyon Kupası'nda 12. kez finale yükselen Chelsea'nin rakibi, yarın Arsenal ile Manchester City arasında yapılacak müsabakanın ardından belli olacak. İngiltere Federasyon Kupası'nda final maçı, 27 Mayıs'ta Wembley Stadı'nda oynanacak.
- 22 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 21:28
- Martinez atağı
Toplam 13
Yorum
efe Güney amerika pazarında bişiy yok.Afrika pazarına girin siz.Güney amerika pazarıyla Beşiktaş ilgilenir.: ))TALİSCA gibi 2 oyuncu daha buluca
- Ghezzal için pazarlık
Toplam 4
Yorum
veysel LYON dan DİAKHABY yı alsınla stoper BJK macında kaleye attıgı 8 isabetli sut var hava toplarında etkili 20 yasnda 250bın euro malıyeti
- Hedef kupa
Toplam 1
Yorum
XBey Sezonu altıncı bitir sonra şamp.lik iste. Hepmi beleşçisiniz be. Ter akıtın biraz ter
Chelsea, Tottenham'ı rahat geçti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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