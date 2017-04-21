"İyimser olmak isterim ama değilim"
Manchester United Teknik Direktörü Mourinho: "Net konuşmak için öncelikle Ibrahimovic ve Rojo'nun sağlık kontrolü sonuçlarını beklememiz gerekiyor ama hislerim bu konuda hiç iyi değil. İyimser olmak isterim ama değilim"
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ın teknik direktörü Jose Mourinho, sakatlanan yıldız oyuncusu Zlatan Ibrahimovic'in sağlık durumunun iyi görünmediğini söyledi.
İngiltere temsilcisinde sakatlar listesine son olarak İsveçli golcü Zlatan Ibrahimovic ile defans oyuncusu Marcos Rojo'nun da eklenmesi, Mourinho'nun moralini bozdu.
Kulübün internet sitesine konuşan Portekizli teknik adam, Manchester United'ın uzatmalarda Anderlecht'i 2-1 yendiği UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanş karşılaşmasında sakatlanan Ibrahimovic ile Rojo'nu sağlık durumlarının içi açıcı olmadığını belirtti.
İki futbolcunun da sakatlıkların ardından ciddi acılar çektiğini hatırlatan Mourinho, "Net konuşmak için öncelikle Ibrahimovic ve Rojo'nun sağlık kontrolü sonuçlarını beklememiz gerekiyor ama hislerim bu konuda hiç iyi değil. İyimser olmak isterim ama değilim." ifadelerini kullandı.
Manchester United'da orta saha oyuncusu Juan Mata'nın yanı sıra defans oyuncuları Chris Smalling ve Phil Jones'un da sakatlıkları devam ediyor. Rojo'nun da sakatlanması ile İngiltere temsilcisinde savunma bölgesinde sadece Daley Blind ve Eric Bailly oynayacak durumda bulunuyor.
- 21 Nisan 2017, Cuma
- Güncelleme: 17:18
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thebarbaros teşekkürler değerli kardeşim... galatasaray'ın yükselttiği çıtaya erişemedik maalesef. ama bir gün başaracağız inşâAllah
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eraycan ligde fb ve başakşehir maçına odaklanalım başkaşehiri mutlaka yenmemiz lazım yoksa şampiyonlukta hayal olacak demedi demeyin
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