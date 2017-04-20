Premier Lig'de yılın 11'i belirlendi
Dünyanın en çok izlenen futbol liglerinden biri olan İngiltere Premier Lig'de yılın en iyi 11'i belli oldu.
Premier Lig'de yılın en iyi 11'i şöyle:
Kaleci: David de Gea (Manchester United)
Defans: Kyle Walker (Tottenham), David Luiz (Chelsea), Gary Cahill (Chelsea), Danny Rose (Tottenham)
Orta saha: Dele Alli (Tottenham), N'Golo Kante (Chelsea), Eden Hazard (Chelsea), Sadio Mane (Liverpool)
Forvet: Harry Kane (Tottenham), Romelu Lukaku (Everton)
- 20 Nisan 2017, Perşembe
- Güncelleme: 12:23
- N'Diaye'ye talibiz
Toplam 6
Yorum
MEHMET BU FUTBOLCUDAN ÖNCE PALMEİRAS/BREZİLYA KULÜBÜNDEN EDUARDO DUDU'YU TRANSFER EDİNİZ.
- Skandal karar!
Toplam 10
Yorum
ugur Bide şimdi lyon tur atlar gider tam olur bjk hem elenir hemde bedavadan 1 yıl men cezası alır bence biz avrupada değil asyada oynamalıyız.
- ''Boynumuzdan assalar bile teslim olmayacağız!''
Toplam 13
Yorum
HCK / BJK SAYIN HOCAM, VALBUENA, TOLİSSO, LACAZETTE, FEKİR MUTLAKA DURDURULMALI. TALİSCA, QUARESMA, FABRİCİO'YU LÜTFEN BİRDAHA UYARALIM...
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