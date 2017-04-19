450 milyonu reddeden adam!
Arsenal forması giyen Mesut Özil, İngiliz Daily Mail'de yayınlanan biyografisinde çarpıcı açıklamalar yaptı. Çinliler'in kendisi için 5 seneliğine 115 milyon euro'luk (450 milyon TL) teklif yaptığını kaydeden Mesut, "Kariyerimi bitirme noktasında değilim ve bu yüzden teklifi düşünmeden reddettim" sözlerini sarfetti.
- 19 Nisan 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:19
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- 3 yıldızlı formalar hazır!
Toplam 6
Yorum
evet hakkedilmeyen şampiyonluk bu başakşehirin hakkı çalındı
- 3 yıldızlı formalar hazır!
Toplam 6
Yorum
evet zaten bu belliydi demirören şampiyonluğu tff başkanlığa girerken şampiyonluğu verdi bide gelip konuşuyorsunuz
- Destanakis!
Toplam 4
Yorum
FB77 Yanlış bir düşünce tarzı daha
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