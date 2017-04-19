 450 milyonu reddeden adam! – Fotomaç – 19 Nisan 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    19 Nisan 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    450 milyonu reddeden adam!

    450 milyonu reddeden adam!
    forması giyen Mesut Özil, İngiliz Daily Mail'de yayınlanan biyografisinde çarpıcı açıklamalar yaptı. Çinliler'in kendisi için 5 seneliğine 115 milyon euro'luk (450 milyon TL) teklif yaptığını kaydeden Mesut, "Kariyerimi bitirme noktasında değilim ve bu yüzden teklifi düşünmeden reddettim" sözlerini sarfetti.
    1. 19 Nisan 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:19
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    450 milyonu reddeden adam! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.