 Arsenal, Mesut'un golüyle kazandı – Fotomaç – 18 Nisan 2017
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    18 Nisan 2017, Salı
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    , Mesut'un golüyle kazandı

    Arsenal, Mesut'un golüyle kazandı

    İngiltere Premier Lig'de oynanan 33. hafta maçında , 'yu, Türk asıllı Alman futbolcu 'in 71. dakikadaki golüyle 2-1 yendi. Son günlerde ağır şekilde eleştirip, istifaya davet edilen Arsene Wenger de bu galibiyetle derin bir nefes aldı.

    Kümede kalma mücadelesi veren , UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma hesapları yapan 'i konuk etti.

    Arsenal, Alexis Sanchez'in 42. dakikadaki golüyle soyunma odasına önde gitti ancak Middlesbrough, Negredo'nun 50. dakikada attığı golle skoru 1-1'e getirdi. 71. dakikada Ramsey'in verdiği pası gole çeviren , Arsenal'in sahadan 2-1 galip ayrılmasını sağladı.

    İki maç eksiği bulunan Londra ekibi, puanını 57'ye çıkararak 6. sıradaki yerini korudu.

    1. 18 Nisan 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:38
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