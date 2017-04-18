Arsenal, Mesut'un golüyle kazandı
İngiltere Premier Lig'de oynanan 33. hafta maçında Arsenal, Middlesbrough'yu, Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'in 71. dakikadaki golüyle 2-1 yendi. Son günlerde ağır şekilde eleştirip, istifaya davet edilen Arsene Wenger de bu galibiyetle derin bir nefes aldı.
Kümede kalma mücadelesi veren Middlesbrough, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma hesapları yapan Arsenal'i konuk etti.
Arsenal, Alexis Sanchez'in 42. dakikadaki golüyle soyunma odasına önde gitti ancak Middlesbrough, Negredo'nun 50. dakikada attığı golle skoru 1-1'e getirdi. 71. dakikada Ramsey'in verdiği pası gole çeviren Mesut Özil, Arsenal'in sahadan 2-1 galip ayrılmasını sağladı.
İki maç eksiği bulunan Londra ekibi, puanını 57'ye çıkararak 6. sıradaki yerini korudu.
- 18 Nisan 2017, Salı
- Güncelleme: 01:38
- '10 milyon euro'
Toplam 17
Yorum
Tokatlı Saygıdeğer başkan, siz aklınızı mı kaçırdınız yahu? 10 m nedir allah aşkına? Kolay mı yetişiyo bu çocuklar ??????
- Yıldız oyuncu idmanı yarıda bıraktı!
Toplam 4
Yorum
bjkli Of aman bende bir an Atiba ya bir şey oldu sandım!
- Beşiktaş'tan Tolgay Arslan açıklaması
Toplam 4
Yorum
Murat Futboldan anlayipta yazsaniz ne ala hoca oynattida tolgaymi oynamadi çok kaliteli bir oyuncu çokta efendi
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