 Mourinho'dan Chelsea'ye çelme – Fotomaç – 17 Nisan 2017
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    17 Nisan 2017, Pazartesi
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    Mourinho'dan Chelsea'ye çelme

    Mourinho'dan Chelsea'ye çelme

    Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Manchester United, Chelsea'yi 2-0 mağlup ederek Premier Lig'de şampiyonluk yarışını kızıştırdı.

    İngiltere Premier Lig'de Manchester United, Jose Mourinho'nun eski takımı lider Chelsea'yi ağırladı. Ev sahibi ekibin gollerini 7. dakikada Marcus Rashford, 49. dakikada ise Ander Herrera kaydetti. Bu sonuçla Chelsea 75 puanda kalırken, haftayı 4-0'lık Bournemouth galibiyeti ile kapatan Tottenham da 71 puanla ikinci sırada yer aldı. Manchester United ise puanını 60'a çıkardı ve 5. sırada yer alarak Şampiyonlar Ligi'ne katılım için takibini sürdürdü.

    Avantaj Chelsea'de
    Ligde Chelsea ve Tottenham'ın kalan 6 maçına bakıldığında avantajın Maviler'de olduğu görülüyor. Chelsea, kalan 6 maçın 4'ünü evinde oynayacak. Tottenham ise tam tersine 4 maçta deplasmanda sahne alacak. Ayrıca Chelsea, Premier Lig'in devleri ile tüm maçlarını tamamlarken, Tottenham'ın ise Arsenal ve Manchester United ile oynanmamış karşılaşmaları bulunuyor.

    Premier Lig'de şampiyonluk yarışı veren Chelsea ve Tottenham'ın kalan maçları şöyle:

    Chelsea'nin kalan maçları
    Southampton
    Everton (D)
    Middlesbrough
    West Bromwich (D)
    Watford
    Sunderland

    Tottenham'ın kalan maçları
    Crystal Palace (D)
    Arsenal
    West Ham United (D)
    Manchester United
    Leicester City (D)
    Hull City (D)
    1. 17 Nisan 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 11:22
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