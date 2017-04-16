 Manchester City ikinci yarı açıldı – Fotomaç – 16 Nisan 2017
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    16 Nisan 2017, Pazar
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    ikinci yarı açıldı

    Manchester City ikinci yarı açıldı

    'de şampiyonluk yarışının uzağında kalan , 'ı deplasmanda ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-0 mağlup etti.

    Şampiyonlar Ligi için çok kritik bir üç puan kazanan City'e galibiyeti getiren golleri 55. dakikada Kompany, 77. dakikada Sane ve 80. dakikada Agüero kaydetti.

    Böylece 64 puana çıkan City, 3. sıraya yükseldi. Ev sahibi takım ise 40 puanda kaldı.

    1. 16 Nisan 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:23
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