Manchester City ikinci yarı açıldı
İngiltere Premier Lig'de şampiyonluk yarışının uzağında kalan Manchester City, Southampton'ı deplasmanda ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-0 mağlup etti.
Şampiyonlar Ligi için çok kritik bir üç puan kazanan City'e galibiyeti getiren golleri 55. dakikada Kompany, 77. dakikada Sane ve 80. dakikada Agüero kaydetti.
Böylece 64 puana çıkan City, 3. sıraya yükseldi. Ev sahibi takım ise 40 puanda kaldı.
- 16 Nisan 2017, Pazar
- Güncelleme: 02:23
- Ondan iyisini bulamayız
Toplam 21
Yorum
hakan anca ingiltere 3.ligde oynar.
- 50'nci yıl transferleri Yanal'dan
Toplam 3
Yorum
hey trabzon savaş çakırı izleyin nasılmı gogula ismini yazmanız yeterli bakınki yusuf yarısı kadar oynuyormu
- 50'nci yıl transferleri Yanal'dan
Toplam 3
Yorum
karali abdulkadir yusuf tan dahaiyi 61 de savaş çakır. gogul amcaya sorun izleyin bilek akıl hırs hepsi mevcut izleyinde bakın
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