Chelsea'ye Mourinho çelmesi
Manchester United lider Chelsea'yi Old Trafford'da 2-0 yendi. Chelsea'nin Tottenham ile puan farkı 4'e düştü.
İngiltere Premier Lig'in 32. haftasında Manchester United sahasında lider Chelsea'yi ağırladı. Old Trafford'daki maçta ev sahibi ekip 7. dakikada Marcus Rasford ile öne geçti. Devreye 1-0 önde giren "kırmızı şeytanlar" ikinci yarıya da golle başladı. 49. dakikada Ander Herrera sahneye çıktı ve farkı 2'ye çıkardı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Manchester United sahadan 2-0 galip ayrıldı ve Chelsea'ye şampiyonluk yolunda ağır bir darbe vurdu. Chelsea 75 puanda kalırken, Manchester United puanını 60'a çıkardı.
- 16 Nisan 2017, Pazar
- Güncelleme: 20:17
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Divan gerginliği!
Toplam 6
Yorum
besiktas fikret ormanı kimseye yedirmeyeceğiz. evine dön karadeniz .!.
- Tudor neşteri
Toplam 14
Yorum
Abdullah İBRAHİMOĞLU BU TAKIMDAN BAŞAKŞEHİRMAÇI SONRASINDA FLORYAYA SOKANLAR FEVERDE SİZİ İMHA EDERSE NE EDECEKSİNİZ İŞTE BU TAKIMA TERİM GEREK terim .!!!
- Yaşlılara yer yok!
Toplam 16
Yorum
Dadaş Yönetim istifaaaaa. Yeter artık. Biktirdin. Siz gidene kadar destek yok
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