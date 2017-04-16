 Chelsea'ye Mourinho çelmesi – Fotomaç – 16 Nisan 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    16 Nisan 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Chelsea'ye Mourinho çelmesi

    Chelsea'ye Mourinho çelmesi

    Manchester United lider Chelsea'yi Old Trafford'da 2-0 yendi. Chelsea'nin Tottenham ile puan farkı 4'e düştü.

    İngiltere Premier Lig'in 32. haftasında Manchester United sahasında lider Chelsea'yi ağırladı. Old Trafford'daki maçta ev sahibi ekip 7. dakikada Marcus Rasford ile öne geçti. Devreye 1-0 önde giren "kırmızı şeytanlar" ikinci yarıya da golle başladı. 49. dakikada Ander Herrera sahneye çıktı ve farkı 2'ye çıkardı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Manchester United sahadan 2-0 galip ayrıldı ve Chelsea'ye şampiyonluk yolunda ağır bir darbe vurdu. Chelsea 75 puanda kalırken, Manchester United puanını 60'a çıkardı.

    1. 16 Nisan 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 20:17
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Chelsea'ye Mourinho çelmesi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.