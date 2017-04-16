Chelsea'ye Mourinho çelmesi

İngiltere Premier Lig'in 32. haftasında Manchester United sahasında lider Chelsea'yi ağırladı. Old Trafford'daki maçta ev sahibi ekip 7. dakikada Marcus Rasford ile öne geçti. Devreye 1-0 önde giren "kırmızı şeytanlar" ikinci yarıya da golle başladı. 49. dakikada Ander Herrera sahneye çıktı ve farkı 2'ye çıkardı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Manchester United sahadan 2-0 galip ayrıldı ve Chelsea'ye şampiyonluk yolunda ağır bir darbe vurdu. Chelsea 75 puanda kalırken, Manchester United puanını 60'a çıkardı.