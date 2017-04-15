Manchester City ikinci yarı açıldı
İngiltere Premier Lig'de şampiyonluk yarışının uzağında kalan Manchester City, Southampton'ı deplasmanda ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-0 mağlup etti.
Şampiyonlar Ligi için çok kritik bir üç puan kazanan City'e galibiyeti getiren golleri 55. dakikada Kompany, 77. dakikada Sane ve 80. dakikada Agüero kaydetti.
Böylece 64 puana çıkan City, 3. sıraya yükseldi. Ev sahibi takım ise 40 puanda kaldı.
- 15 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 22:59
- Cimbom'a gol makinesi
Toplam 19
Yorum
sonra gol makinası diye aldığımız çamaşır makinası çıkmasın :))))) bkz tarih
- Yağcıoğlu: Aykut Hoca çok istiyor
Toplam 10
Yorum
sabri aykut hoca kafasindaki sorulari halletmis olabilir ama biz aykut hoca hakkindaki sorunlarimizi halledemedik.oyun sistemini begenmiyoruz,
- Riekerink'ten taş
Toplam 7
Yorum
Abdullah Adam doğru söylemiş şuan ki gs hali kötü puan farkı ortada
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