Manchester City ikinci yarı açıldı

Şampiyonlar Ligi için çok kritik bir üç puan kazanan City'e galibiyeti getiren golleri 55. dakikada Kompany, 77. dakikada Sane ve 80. dakikada Agüero kaydetti.

Böylece 64 puana çıkan City, 3. sıraya yükseldi. Ev sahibi takım ise 40 puanda kaldı.